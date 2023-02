Talentované dítko tehdy vedl od školičky do kategorie U9, celkem tři roky. Společně se Zdeňkem Otáhalem tak byli u důležitých prvních krůčků obdivovatele Cristiana Ronalda.

„Byl už tehdy nadstandardní. Šlo o strašně tichého, nemluvného a velice hodného kluka, který miloval fotbal. Nic jiného ho nezajímalo,“ pousmál se Jan Kroča.

Romana Mokrovicse si tak na mládežnických turnajích rychle vyhlédla Sigma Olomouc, kam zamířil v útlém věku necelých devíti let.

„Troufám si tvrdit, že každý rok minimálně jednoho, dva hráče z mládeže podobně do Sigmy pouštíme,“ nastínil sportovní ředitel SK Hranice Marek Chudý. „U Romana si pamatujeme, jak chodíval trénovat k nám na SK, i když už byl v Sigmě, šel si třeba sám zakopat. Bavili jsme se s Honzou Kročou, že je to takový typ Adama Hložka,“ dodal Chudý.

Mokrovics se propracoval až do mládežnických reprezentačních výběrů, v šesti zápasech kategorie U16 dal dva góly, momentálně je členem výběru do 17 let.

Byl vyhlášen druhým nejlepším mladším dorostencem roku 2021 v Česku a má za sebou už i několik startů v celostátní dorostenecké lize za devatenáctku Sigmy. Svůj talent nyní bude rozvíjet v hlavním městě.

Mokrovics ovšem není jediným nadějným fotbalistou z SK Hranice ročníku 2006. Do větších klubů již zamířili Jakub Andrýsek (Sigma Olomouc), Tibor Vörös (Zlín) nebo Daniel Golich (Frýdek-Místek).

Zájem je také o tahouny divizního celku mladšího dorostu SK Hranice Jana Komárka, Víta Seidla a Simona Koláčka. Týmu U17 se na podzim dařilo, patří mu druhé místo tabulky za Vítkovicemi.

