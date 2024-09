Aktuální situace je k mému překvapení dobrá. Mysleli jsme, že to bude horší. Začali jsme včera vypouštět vodu přes výpusť. Počítal jsem, že dnes zbyde tak půlka zatopeného hřiště, abychom se zbylou vodou mohli pracovat a spláchnout trávník. Ráno jsem přišel a překvapilo mě, že voda byla pryč. Dalším překvapením je, že to není žádná hrůza.

Teď už tak šéf divizního celku řeší pozitivnější věci. Třeba to, zdali se příští neděli bude v Kozlovicích hrát fotbal, nebo to, že trénovat se už od úterý může na nově postavené umělce, kterou Bečva neponičila. „Největším problémem je momentálně opěrná zeď pod jednou z tribun,“ hlásí Lubomír Korytko.

Asi metr dvacet nad hřištěm se z jedné strany nachází budova se zázemím, restaurací a venkovní posezení. Vyvýšení pokrývá stěna, za kterou nasákla hlína. Břehy proto začínají povolovat. V jedné části už se zábrana zlomila a začala padat na hřiště. Takže největším problémem po těchto povodních pro nás asi bude to, že musíme vyřešit novou opěrnou zeď.

Jak budete takový problém řešit?

Uvidíme. Když bylo hřiště zatopené, neviděli jsme to, objevili jsme tento problém až dnes ráno. Momentálně nevím, jak to budeme řešit. Přizveme někoho, kdo bude vědět, jak takovou věc technicky odstranit. Tato stěna je dva a půl metru od hřiště a pokud se sesune, nebude možné hřiště používat.

Fanoušky nejen z Přerovska možná nejvíce zajímá, kdy se v Kozlovicích zase bude hrát fotbal?

Myslím si, že pokud to dovolí počasí, příští týden budeme moci v neděli 29. září normálně nastoupit k domácímu utkání A-týmu.

Pojďme ještě po stopách víkendové kalamity. Byli jste na ni připraveni?

Samozřejmě, že jsme to čekali. Víme, kolik vody zde bylo v roce 1997. Stěhovali jsme věci do vyšších pater, zabezpečovali a zapytlovali dveře, zalepili je, aby se voda nedostala do objektu. Byl jsem na místě v neděli v noci, voda se nejvýše dostala ke schodkům k tribuně, za kterou je budova se zázemím. Měl jsem obavy, že pokud voda ještě půjde nahoru, budeme ji mít i v restauraci. Naštěstí se tyto obavy nenaplnily. Voda se zastavila asi deset centimetrů od vstupu do šaten. Čekali jsme, co se stane s hřištěm, a naštěstí dle mého odhadu nejsou škody takové, jako jsme očekávali.

V Kozlovicích jste sice ještě nepůsobil, ale jak vzpomínáte na rok 1997?

Bydlel jsem v Přerově, vím, jaká byla situace ve městě. Asi taková, jaká je nyní v Jeseníku a Krnově, hrůza. Na hospodě u hřiště v Kozlovicích máme označené, kam až voda tehdy dosahovala. Restaurace a budova byly zatopeny asi do metrové výšky. Škod tedy byly mnohem vyšší. Jsme rádi, že to dopadlo tak, jak to dopadlo.

Už tušíte, jak velké by mohly být škody?

Zatím nejsem schopný to vyčíslit. Opěrná zeď může stát i stovky tisíc. Vybudovat šedesát metrů opěrné zdi kolem hřiště je nákladné, nevím, kde bychom ty prostředky vzali. V rozpočtu klubu je momentálně nemáme. To bude největší problém. Ještě uvidíme, co způsobila řeka na umělé závlaze. Ještě jsem se nebyl podívat k Bečvě, takže nevím, jestli bude provozuschopná.

A co nově vybudované umělé hřiště, to je v pořádku?

Naštěstí se voda zastavila asi patnáct metrů od umělé trávy. Nedošlo k žádným škodám. Aktuálně nemůžeme vyžívat hlavní ani druhé hřiště, ale alespoň nám tedy zbyla umělka. Sportovní činnost klubu se tedy nezastaví. Tréninky dnes měly být zrušené kvůli brigádě, ale už jsem obvolal trenéry, aby si naplánovali tréninky, když jsme brigádu zrušili.