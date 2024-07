Jak dlouho už vlastně za starou gardu Baníku Ostrava hrajete?

Bude to už takových pět let. Začal jsem někdy těsně před covidem.

Vy jste byl v dobách své profesionální kariéry známý svou obrovskou rychlostí a teď během zápasu jsem viděl, že to stále ještě není nejhorší…

Děkuji (smích). Já ještě hraji u nás v Kojetíně malý fotbal, takže se stále nějak ve formě udržuji. A ten malý fotbal je právě o krátkých a rychlých sprintech. Navíc často hrajeme proti mladým a běhavým klukům, což mě nutí se ještě nějak hecnout, byť se to snažím už hrát hlavně hlavou.

Takže přezdívka "Forest" je stále aktuální?

Pořád. Uvidíme, jak dlouho se to se mnou ještě potáhne. Myslím ale, že celkem dlouho.

Přesuňme se teď trochu do minulosti. Jak vzpomínáte na své působení v Baníku?

Strašně pěkně. Vyhráli jsme titul i český pohár, strávil jsem tam parádních dvanáct let a nesu si s sebou spoustu skvělých vzpomínek na Bazaly a na ty lidi, kteří nás při každém zápase hnali dopředu. Doufám, že teď Baník postaví ten nový stadion, o kterém se mluví a ta atmosféra se znovu navrátí. Baník prostě patří na Slezskou a Vítkovice jsou spíše takovým vyhnanstvím. Byť to tam také samozřejmě není špatné. Abych se ale vrátil k otázce, Baník mi dal jako první šanci a dostal mě do velkého fotbalu. Moje vzpomínky tedy mohou být jenom ty nejlepší.

A ještě na chvíli zůstaňme v Ostravě. Co se vám vybaví, když se řekne sezona 2003/2004?

Jasně že titul. Byl to nezapomenutelný rok, během kterého se všechno sešlo tak, jak mělo. Ať už hráči v kabině, skvělí trenéři i výborní fanoušci. To všechno se najednou dostalo na jednu společnou vlnu. Byla to prostě paráda. Každý zápas před těmi lidmi byl navíc velice emotivní. Pamatuji si, že bylo skoro na každý zápas vyprodáno a půlkilometrové fronty na lístky se tvořily už týden před výkopem. Prostě ten, kdo to nezažil, si to moc nemůže umět představit. Když si na to ale člověk vzpomene, tak mu dojde, že už je to dvacet let a jak rychle to uteklo.

Co říkáte na aktuální Baník, který se dokázal vyhrabat z toho nejhoršího a po dlouhé době se konečně dostal i do pohárů?

Jsou to takové smíšené pocity. Někdy mi přijde, že má dobrou vlnu a vyhrává a potom najednou prohraje v zápasech, které by měl jednoznačně vyhrát. Je to zkrátka jako na houpačce. Vzpomínám si třeba na loňský zápas s Bohemkou, kdy Baník vedl, hrál proti deseti a nakonec remizoval 1:1. Takových kiksů by se měl určitě do příští sezony vyvarovat. A co se týče pohárů, tak uvidíme. Ty týmy z východu bývají dost často nebezpečné. Ostravským fanouškům bych ale přál postup a aby si následně mohli zajít na nějakého věhlasného soupeře. Něco jako když my jsme hráli proti Leverkusenu nebo Middlesbrough.