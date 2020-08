„Už trénujeme normálně v osmnácti lidech, tréninky se posunuly do úplně jiné kvality. Kluci si začínají čím dál více věřit i v utkání. Dnes naskočilo do rozehraného zápasu pět hráčů, kteří nám utkání pomáhají rozhodnout. Tohle jsem si přál od začátku,“ byl po utkání spokojen kozlovický trenér Vlastimil Chytrý.

Po nečekané prohře v Přerově a (přes výhru 2:1) nevýrazném výkonu v Hranicích Kozlovice tentokrát od začátku diktovaly tempo hry. Dirigentem ofenzivy byl opět středopolař Strašák, velké šance Krajcara, Řezníka a Nekudy však gólem neskončily a do kabin se šlo za bezbrankového stavu.

„Hostům se hned na začátku zranil nejlepší hráč, což hodně ovlivnilo vývoj zápasu. Čekali, co s nimi budeme dělat. Když už jsme si ale vytvořili šance, nedokázali jsme je proměňovat,“ ohlížel se Vlastimil Chytrý.

Zranění bývalého ligového záložníka Davida Šmahaje nabouralo v 8. minutě plány hostů, ale i domácích, kteří hře Bzence pod taktovkou dlouholetého hráče Zlína přizpůsobili předzápasovou taktiku. Ta se musela o poločase měnit.

„Změnili jsme rozestavení, ve druhém poločase už jsme branky zaslouženě vstřelili, mohli jsme přidat i další,“ řekl kozlovický kouč.

O oba góly nedělního duelu se postaral útočník Adam Galetka. Hned po změně stran napálil břevno, v 62. minutě už ale potrestal největší nevyužitou šanci Bzence. Pěkná akce po ose Strašák – Hwedieh – Galetka dala Kozlům vedení.

O chvilku později pak Galetku do gólovky krásně vyslal Kyselák a domácí šli do trháku. „Dostali jsme tam dvě průnikové přihrávky, které rozhodly zápas. Takové šance musím dávat, jsem rád, že to tam spadlo. Doma musíme vyhrávat,“ zmínil Adam Galetka.

Další šance Kozlovice nevyužily, mrzet je to ale nemuselo. Za dobrý výkon si do tabulky připsaly tři body a v průběžné tabulce divize E se zařadily na třetí až čtvrté místo za zatím dvěma stoprocentními týmy – Slavičínem a Všechovicemi.

FK Kozlovice – TJ Slovan Bzenec 2:0 (0:0)

Branky: 62. a 68. Galetka.

Rozhodčí: Julínek – Bělák, Soukupová. ŽK: Řehák, Kyselák, Galetka – Mlýnek, Zůbek, Andrýsek. Diváci: 415.

Kozlovice: Kadlec – Matějka, S. Řehák, A. Řehák, Řezník (55. Hwedieh) – Kašík, Strašák (83. Blahoušek) – Galetka (87. Kozák), Krajcar (55. Král), Kyselák – Nekuda (89. Vogl). Trenér: Vlastimil Chytrý.