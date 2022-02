Želatovičtí totiž v prvním poločase divizního soka nestíhali a inkasovali hned pětkrát. „Byli úplně jinde než my, řekl bych tak o dvě třídy. Normálně nás přejeli,“ byl stručný Jemelka. Zároveň ale dodal: „V přípravě mi nejde o výsledky. Spíš jde o to, aby naše hra zase začala nějak vypadat.“

Proti ambiciózním Kozlovicím, které by rády na jaře uhrály postup do MSFL, to zkrátka nešlo. Želatovicím chyběla jediná možná zimní posila – Adam Zezulka z divizních Všechovic. Střední záložník byl na horách. Jiné změny se prý v kádru Jiřího Jemelky nechystají.

To Kozlovice už v Kroměříži otestovaly exotickou posilu Lamineho Falla i olomouckého útočníka Lukáše Galuse. Ten hrál na podzim třetí nejvyšší soutěž v Ústí nad Orlicí a prosadil se gólově, stejně jako při předešlé výhře Kozlů 2:1 s Hodonínem.

Kozlovice vyztuží zálohu Senegalcem. Skóroval i v první lize

„V prvním poločase jsme nastoupili v silnější sestavě, dominovali jsme, odehráli jsme to výborně, Želatovice se bohužel k ničemu nedostaly. Ve druhé půlce jsme to prostřídali, do hry jsme pustili i dorostence a kluky, co toho zatím tolik neodehráli,“ ohlédl se kouč Kozlovic Vlastimil Chytrý.

Jeho tým zatím v přípravě vyzrál na divizní Hodonín (2:1), přehrál Dolany z krajského přeboru (4:0) i devatenáctku Zlína (2:1).

„Jsem spokojený. Hráči zvládají náročnou část přípravy, trénujeme čtyřfázově, minulou středu jsme navíc odehráli výborný zápas s výborným soupeře. Kluci makají a trénují ve velkém počtu,“ libuje si Vlastimil Chytrý.

Spokojenost dle jeho slov panuje i s novými posilami. „Jsou to všechno zkušení hráči z vyšších soutěží, což ukazují i na tréninku a v přípravných zápasech. Jsem hlavně rád, že zapadli do kabiny, rychle se adaptovali. Z toho mám největší radost,“ doplnil Chytrý.

Kozlovice ulovily ligového gólmana: Vzhledem k rodině to dávalo smysl

FK Kozlovice – FC Želatovice 7:0 (5:0)

Branky: M. Kadlec 2, Strašák, Kozák, Kaďorek, Galus, Osei.

Kozlovice: Unger – Kadlec, Kozák, Kostka, Kyselák – Fall, Strašák, Skopal – Kaďorek, Galus, Galetka. Střídali: P. Kadlec, Řehák, Střelec, Osei, Bartůněk, Tvrdý. Trenér: Chytrý.

Želatovice: Čech – Krejčíř, Rychlík, Koutný, R. Goldemund – Calábek, Dlouhý, Bielko – Čtvrtníček, Skopal, Zehnálek. Střídali: S. Jemelka, Koplík, Mackovík, Král, P. Němec. Trenér: J. Jemelka.