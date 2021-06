„Pro všechny hráče to byl svátek. Zahrát si zase před plnými tribunami v Kozlovicích. Výsledek odpovídá tomu, že to byl první zápas po opravdu dlouhé době,“ hodnotil přátelské utkání domácí trenér Vlastimil Chytrý.

Ani na druhé straně nikdo hlavu nevěšel. „Těšili jsme se na to celý týden. Děkujeme Kozlovicím, že jsme si tady mohli před lidmi zahrát. Myslím, že si to kluci užili, i když jsme dostali šest gólů. Svým způsobem jsem si to užil i já,“ přiznal kouč Želatovic Jiří Jemelka.

Tři z šesti kozlovických branek padly po ruce hostujících hráčů. Po té první proměnil Petr Nekuda penaltu, druhou parádně potrestal z přímého kopu a třetí ve druhém poločase vyústila ve druhý pokutový kop, který tentokrát proměnil Adam Galetka.

Krásný gól Petra Nekudy na 3:0:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Myslím, že to souvisí s tím, že jsme sedm měsíců nehráli fotbal a byla tam spousta nefotbalových věcí. Dnes bych v tom nehledal krásu. Pro nás bylo důležité, že jsme si zahráli utkání a vyhráli jej,“ byl spokojen Vlastimil Chytrý.

Trio střelců

Mužem zápasu byl útočník Kozlů Petr Nekuda. Odehrál sice jen první poločas, jako by se ale trošku inspiroval sparťanským klenotem Hložkem. Na tři góly mu stačilo 39 minut – čistý hattrick.

„Neky je střelec. Dokazuje to na tréninku, tohle jsou přesně situace, ve kterých se dokáže orientovat. Je na něm navíc vidět, že je dobře nachystaný. Má náročné zaměstnání, je jeden z mála, který se fyzicky udržoval. Dnes to dokázal využít,“ chválil Chytrý.

Na 4:0 zvyšovala druhá výrazná osobnost nedělního odpoledne Michal Šrom. Navrátilec po vleklém zranění přidal ve druhém poločase ještě gól na 6:2 a ukázal, že určitě bude mít v divizi stále co nabídnout.

Na konečných 6:3 upravil želatovický Tomáš Čtvrtníček, který se také blýskl dvěma góly a navázal na své galapředstavení ze závěru podzimu krajského přeboru, kdy parádním hattrickem sestřelil Dolany.

„Bylo vidět, že je to jiná liga. Soupeř měl jinou kvalitu, proto jsme taky dostali šest gólů. Klukům jsem poděkoval, nemají se za co stydět. Musíme pracovat na věcech, které se nám dnes ukázaly. Třeba tady jednou s Kozlovicemi budeme hrát daleko vyrovnanější zápas,“ řekl Jiří Jemelka.

Kozlovice nyní čeká týdenní dovolená, do letní přípravy tak dostaly dobrou motivaci. „Trošku jsem se bál, jak to utkání zvládneme fyzicky. Na některých bylo vidět, že toho měli plné brejle. Našel jsem tam spoustu chyb, hlavně v defenzivě. V téhle fázi jsem ale rád, že jsme vůbec mohli odehrát zápas. Za to děkuji Želatovicím,“ uzavřel Vlastimil Chytrý.

FK Kozlovice – FC Želatovice 6:3 (4:1)

Branky: 18. z pen., 30. a 39. Nekuda, 41. a 71. Šrom, 63. z pen. Galetka – 45. a 75. T. Čtvrtníček, 67. P. Němec.

Kozlovice: Ungr – Matějka, Kašík, Řehák, Kyselák – M. Král, Strašák, Chytil – Šrom, Nekuda, Moussa. Střídali: Kadlec, Hwedieh, Chudoba, Střelec, Ondroušek, Heger, Galetka. Trenér: Vlastimil Chytrý.

Želatovice: Čech – Zehnálek, Rybka, Koutný, R. Goldemund – Calábek, Dlouhý, Matušík – L. Goldemund, S. Jemelka, T. Čtvrtníček. Střídali: Mohapl, Koplík, Mackovík, V. Král, P. Němec. Trenér: Jiří Jemelka.