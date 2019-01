Bystřice nad Pernštejnem, Přerov – Nevídanou podívanou nabídlo sobotní utkání fotbalové divize D mezi Bystřicí nad Pernštejnem a Kozlovicemi. Krásný souboj skončil remízou 4:4, přičemž spokojenější budou Bystřičtí.

Fotbalisté Kozlovic. Ilustrační foto | Foto: DENÍK/Jan Pořízek

Ti dokázali během minuty vstřelit dvě branky a dostat se tak z nepříznivého stavu 2:4. Kozlovice se musí spokojit s bodem z hřiště soupeře.

„Pro diváka nádherné, pro trenéry infarktový stav," shrnul utkání trenér Kozlovic Roman Matějka. A není se čemu divit.

Jeho tým vedl v 11. minutě už 2:0, kdy se prosadil Radek Janoštík a po něm Lukáš Kaďorek. Pak si ale vybral smolnou chvilku, kdy si Marek Dostál ve skluzu nešťastně vstřelil vlastní branku. Tato situace domácí tým nakopla.

Vyrovnání přišlo prakticky ihned po změně stran. Bystřici jej zajistil Radek Sklenář. Kozlovice i s Liborem Žůrkem, který se na hřišti objevil až od 42. minuty, kdy vystřídal zraněného Sikoru, ještě dokázaly získat dvoubrankový náskok.

Krásnou branku obstaral nejprve v 65. minutě povedeným volejem Martin Schlehr. O deset minut později domácí ve vápně sestřelili pronikajícího Ferka, následnou penaltu proměnil Kaďorek. Nadějný náskok ale hosté neudrželi.

Pěkné momenty domácím fanouškům připravili Bystřičtí v 77. a 78. minutě. Napřed snižoval Filip Adamec, o okamžité vyrovnání se pak postaral Miloš Prášil. Bystřice tak během jediné minuty vydolovali ztracený bod. V závěru ještě inkasoval druhou žlutou kartu Schlehr a musel předčasně do sprch, přijde tak o divizní derby s Přerovem.

„Kdyby mi někdo před zápasem řekl, že zvenku přivezeme body, tak já ze hřiště soupeře beru každý bod. Podle toho vývoje to beru spíš jako prohru, trošku se od nás odvrací i štístko," mrzelo trenéra Kozlovic.

Nyní už se jeho tým soustředí na očekávané derby s Přerovem, které se odehraje již ve středu od 17 hodin v Přerově.

„Já osobně to beru tak, že to je zápas jako každý jiný. Půjdeme do toho s tím, že chceme zvítězit. Situaci nám trošku zkomplikovala zranění a červená karta Schlehra. Naštěstí jsme kádr přes zimu rozšířili a naskočí jiní kluci. Uvidíme pak podle vývoje na hřišti, štěstí a zarputilosti hráčů. Rozhodovat budou maličkosti," pověděl k blížícímu se zápasu podzimu Matějka.

SK Bystřice nad Pernštejnem – FK Kozlovice 4:4 (1:2)

Branky: 27. Dostál (vlastní), 47. Sklenář, 77. Adamec, 78. Prášil – 9. Janoštík, 11. Kaďorek, 65. Schlehr, 75. Kaďorek (z penalty).

Rozhodčí: Machač – Švehla, Klement. ŽK: Vícha, Šponar (oba Bystřice). ČK: 86. Schlehr.

Kozlovice: Oral – Střelec (30. Axamit), Dostál, Tomčík, Heger – Kaďorek, Martin Král, Schlehr, Sikora (42. Žůrek) – Ferko (77. Hradil), Janoštík. Trenér: Roman Matějka.