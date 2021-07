Domácí vstoupili do utkání aktivněji a už ve třetí minutě mohli být za tento styl hry odměněni. Dělovka Krále zpoza vápna jen těsně minula břevno Bůžkovy brány. I v dalších minutách byli „Kozli“ tím fotbalovějším celkem a vytvářeli si i řadu zajímavých šancí. Chyběla jim ale přesnost v koncovce. Ve 22 minutě se skvělým zákrokem zaskvěl Bůžek, když vyrazil na břevno míč po tutovce Šroma.

„Hráli jsme dnes s divizním soupeřem, proto jsme se na toto utkání velice důsledně připravovali. Hned od začátku jsme se snažili tlačit a vytvářet si šance. Hodně z nich jsme ale bohužel neproměnili,“ říkal po utkání viditelně spokojený domácí trenér Vlastimil Chytrý.

Ten ve slabé produktivitě svých svěřenců ale žádný velký problém neviděl. „Myslím, že špatná produktivita vypramenila i z úrovně hry soupeře. Kluci to tak ve finální fázi trošičku podcenili. Místo zakončení častokrát ještě hledali lépe postaveného spoluhráče a tak podobně. Všechna dosavadní přípravná utkání jsme hráli s mnohem lepšími soupeři,“ dodal.

Ale pak to konečně přišlo. Ve 27. minutě byl ve skrumáži před heřmanickou brankou nejdůraznější Michal Šrom a propálil vše, co mu stálo v cestě. Zbytek úvodní pětačtyřicetiminutovky se pak až na výjimky odehrál na půli hostů z Heřmanic.

Druhý poločas začal znovu náporem domácích, kteří znovu pálili jednu velkou šanci za druhou. Nakonec se však na místní stadion dostavila spravedlnost. V 70. minutě vymetl pravou šibenici heřmanické brány Tomáš Strašák.

V 90. minutě potom ještě bez větších problémů proměnil penaltu, Petr Nekuda a kozlovickou dominanci pak korunoval trefou v nastavení střídající Tibor Heger. „Jsem rád, že jsme nakonec přidali další tři góly a v pohodě vyhráli,“ okomentoval nakonec pohodové vítězství trenér Chytrý.

Kozlovice tak bez problémů přešly přes předkolo MOL Cupu do oficiálního prvního kola. V něm na svém hřišti přivítají dalšího slezského soupeře – třetiligový Hlučín. A trenér Chytrý překypoval spokojeností.

„To byl přesně náš cíl. Postoupit do prvního kola poháru a před místními diváky se střetnout s třetiligovým soupeřem. Myslím, že to bude zajímavé utkání, na které se znovu pořádně připravíme. V těchto zápasech je celkem běžné, že outsideři dokážou favorita překvapit. Minimálně je budeme chtít pořádně potrápit,“ proklamoval s velkou porcí optimismu v hlase.

To však není vše. Za necelé dva týdny začne nový ročník divize, v níž mají domácí také nemalé plány. „Jasným favoritem na postup letos budou Hranice. My bychom se společně se Slavičínem chtěli rvát o druhé a třetí místo. Když se nám to povede, budeme se sezónou spokojeni,“ uzavřel Vlastimil Chytrý.

FK Kozlovice –FC Heřmanice Slezská 4:0 (1:0)

Branky: 27. Šrom, 70.Strašák, 90. Nekuda, 90+1. Heger. Rozhodčí: Koláček – Pospíšil M., Pospíšil Š. Bez karet. Diváci: 225.

Kozlovice: Unger – Král, Kozák, Řehák, Kyselák (78. Niesner), Šrom (78.Heger), Kaďorek, Nekuda, Strašák (85. Petráš), Vogl, Krajcar (64. Moussa). Trenér: Vlastimil Chytrý.

Heřmanice: Bůžek – Trajkovski, Kaizar, Mlčoch, Krajčo (86. Kaňák), Opata, Hetto, Kopečný, Šimáček, Kaspřík (86 Hlaváč), Půda (86. Šleis). Trenér: Jaroslav Mlčoch.