Chvíli to ale trvalo, než kozli hrající bez nemocného špílmachra Strašáka a dlouhodobě indisponovaného útočníka Nekudy našli klíč ke vsetínské bráně. Vrátka nakonec odemkl ve 36. minutě Miroslav Kozák svým prvním gólem v divizní sezoně.

„Čekal nás houževnatý soupeř a my jsme se na to připravovali. Víme, že jsou vysocí, urostlí, vrchem bychom je asi nepřetlačili. Cíleně jsme chtěli hrát více po křídlech, to se nakonec povedlo,“ pochvaloval si kozlovický trenér František Rolinc.

Po změně stran se hrálo prakticky jen na jednu bránu, tu vsetínskou. Gól na 2:0 ale padl paradoxně po rychlé akci do otevřené obrany hostů. Dominik Skopal vyvezl míč, našel Adama Galetku, který si zkušeně počkal, nachystal míč na pravačku a přesnou střelou z hranice vápna skóroval.

„Měli jsme tam náznaky, mohli jsme druhý uklidňující gól dát už v prvním poločase, vypadalo by to asi jinak. Ale celý druhý poločas jsme dobývali bránu, nakonec to přišlo,“ ohlédl se Rolinc.

„Hráli jsme to na pohodu i vzadu. Kluci si ten míč dávali, už jsme ani nechtěli jít za každou cenu dopředu, taková exhibice,“ všiml si kouč.

Parádičky i červená

Na 3:0 zvyšoval sváteční střelec Ondřej Kyselák hrající při absenci Strašáka ve středu zálohy. „Právě Ondra Kyselák tam měl parádičky ve středu hřiště, ze srandy jsem po něm vystartoval, ať mi to nedělá. Fotbal se hraje pro diváky, takže jsem samozřejmě rád, že jsme se k těmto věcem dostali,“ usmíval se František Rolinc.

VIDEO: Gól Ondřeje Kyseláka na 3:0

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

Deset minut před koncem ještě zbytečně zezadu „zajel“ střídajícího Kamila Chudobu hostující Ukrajinec Andrij Hretsajčuk. Kozlovický záložník nakonec utkání v pořádku dohrál.

V kozlovické kabině se tak po utkání opět rozezněly vítězný pokřik a píseň, lídr tabulky má už 28 bodů, o čtyři více než druhý Šternberk, který po 27 soutěžních zápasech (bez poháru) prohrál na hřišti B-týmu Zbrojovky Brno.

A právě do Šternberka se Kozlovice vydají už tuto sobotu. Na programu je pikantní souboj prvního s druhým.

„Sice proti silnému Brnu, které posílilo hráči z áčka, prohráli, ale dali dva góly. Umí se prosazovat, dávají hodně branek, bude to určitě těžké utkání. Jsem ale rád, že to takto vyšlo, trenér Ivo Lošťák je můj kamarád. V závěru podzimu si to rozdáme na férovku,“ těší se František Rolinc.

„Máme je přečtené, jsou nepříjemní. V plné míře se u nich projevuje nováčkovský elán, kluci tam jsou dlouho pohromadě a ne náhodou jsou na špici,“ uzavřel s respektem.

FK Kozlovice – FC Vsetín 3:0 (1:0)

Branky: 36. Kozák, 63. Galetka, 74. Kyselák.

Rozhodčí: Budovič – Mayer, Štipčák. ŽK: Stuchlík. ČK: 81. Hretsajčuk. Diváci: 245.

Kozlovice: Obzina – Vítek, Kostka, Řehák, Smolka – Kozák – Kaďorek, Kyselák, Skopal, Vogl – Galetka. Trenér: František Rolinc.