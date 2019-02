Šternberk – Pět branek nabídl souboj týmů z horní poloviny tabulky krajského přeboru. Fotbalisté Šternberka byli nakonec v souboji s Kozlovicemi šťastnějším týmem a získali tři body po vítězství 3:2. „Kozlovice hrály dobrý kombinační fotbal a přehrávaly nás. My jsme ale zase dávali góly," konstatoval šternberský trenér Oldřich Sklenář.

Jeho tým otevřel skóre zápasu již v 6. minutě, kdy tým Kozlovic vyrobil první chybu, kterou gólem potrestal Hlaváček. „Z naší strany to byl dobře odehraný zápas, ale po chybách jsme dostali tři góly," litoval hostující trenér Tomáš Martinek.

Hosté nesložili zbraně, převzali iniciativu a brzy se dočkali zaslouženého vyrovnání po rohovém kopu, kdy se míč odrazil na zadní tyč k Janu Dohnalovi, který prostřelil vše, co mu stálo v cestě.

V závěru první půle se však domácí vrátili do vedení, když nařízenou penaltu proměnil Vojtášek.

Ve druhém poločase domácí herně přidali, hosté měli však stále mírnou převahu, ze které však vyrovnání nepramenilo. Radoval se nakoak tým Šternberka. Důležitý třetí gól domácích přidal v 63. minutě Jurečka, který si dobře naběhl za obranu. Pro hosty to byl direkt, že kterého se už vzpamatovat nedokázali. Snížení na 3:2 z kopačky Šolína přišlo pro hosty až příliš pozdě a tři body tak zůstaly ve Šternberku. „Se ziskem bodů jsme spokojeni, s hrou už méně. Byl to čtvrtý zápas v krátkém sledu, takže se už projevovala únava, ale to je na druhou stranu pro všechny týmy stejné," konstatoval domácí trenér Sklenář.

„Kluky musím pochválit, protože odpracovali, co bylo potřeba, ale po chybách jsme dostali góly. Ve druhém poločase jsme tlačili, ale třetí inkasovaný gól nás srazil. Měli jsme míč pod kontrolou, hráli jsme do plných, Šternberk ale dobře bránil a sázel na brejky. My jsme se nemohli prosadit," zhodnotil zápas kozlovický trenér Martínek.

FK Šternberk – FK Kozlovice 3:2 (2:1)

Branky: 6. Hlaváček, 42. Vojtášek z pen., 63. Jurečka – 24. J. Dohnal, 78. Šolín. Rozhodčí: Straka – Hampl, Chládek.

Šternberk: Vytřísal – M. Frieb, T. Frieb, Novosad, Tomanec – Jurečka (60. Hlaváč), Valtr, Kymlička (75. Sklenář), Coufal (70. Vinkler) – Hlaváček, Vojtášek. Trenér: Oldřich Sklenář.

Kozlovice: Mánek – Střelec, Mar. Král, Mich. Král, Heger – Kaďorek, Petráš (72. L. Dohnal), Pola, Tomčík, Řehák (56. Šolín) – J. Dohnal. Trenér: Tomáš Martínek.