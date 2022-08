Běží nastavený čas, hosté tlačí dobře bránící Kozlovice, hra se ale otočí na druhou stranu a střídající Patrik Zimmermann má už svou druhou tutovku definitivně rozhodnout o postupu domácích do 2. kola poháru. Jenže v jasné pozici místo zakončení do takřka prázdné brány ještě přihrává. Do ofsajdu.

Na druhé straně pak Jan Vogl nezakopne míč někam daleko od brány, ten se poodráží k Martiníkovi, kterého před vápnem fauluje Kostka.

To byly rozhodující momenty utkání. Míč si totiž postavil Rubý a ze standardky překonal Petra Kadlece v kozlovické bráně.

Vyrovnávací gól na 2:2 v 93. minutě:

Zdroj: Deník/Ivan Němeček

„Opět nás trošku posílil fotbalový bůh. Patrik Rubý to krásně trefil na 2:2. Pak už to bylo o tom, kdo bude mít více sil. Pak už se projevila kvalita, protože co se týče trénovanosti, jsme na tom asi trošku někde jinde,“ hodnotil frýdeckomístecký trenér Robert Pištěk.

V nastavení domácí ustáli břevno po další střele Rubého i gól z ofsajdu a už se zdálo, že duel dospěje k nevyzpytatelným penaltám. Nestalo se tak. Tomáš Hykel nechytatelně ve 117. minutě rozhodl o triumfu Frýdku.

„Musím ale kluky pochválit. Předvedli parádní fotbal. S tak silným mužstvem, co jsem já u Kozlovic, jsme ještě nehráli. Byl to rychlý kombinační fotbal se spoustou šancí,“ ohlédl se František Rolinc.

Kozlovice ovládly první půli díky slepeným brankám Adama Galetky a Lukáše Kaďorka a dlouho byly třetiligovému celku vyrovnaným soupeřem, po změně stran ale přeci jen tahaly za kratší konec provazu.

„Věděli jsme, že to nebude jednoduché. Na malém hřišti se veškeré kvality mažou. Byl to boj. Značnou část prvního poločasu jsme k tomu přistoupili laxně, hlavně směrem dozadu. A soupeř nás potrestal,“ řekl Robert Pištěk.

Nádherný moment vykouzlil pro 360 diváků i kamery internetové televize FAČRu v 55. minutě Jan Martiník, který obešel několik protihráčů a nádhernou střelou z dálky nakopl hostující tým.

Ten se tak i díky potřebnému štěstí nakonec raduje ze zaslouženého postupu do 2. kola, kde už se může potkat i s prvoligovým protivníkem.

FK Kozlovice – FK Frýdek-Místek 2:3 po prodl. (2:0)

Branky: 28. Galetka, 29. Kaďorek – 55. Martiník, 93. Rubý, 117. Hykel.

Rozhodčí: Drozdy – Gasnárek, Tomanec. ŽK: Kyselák, Galetka, Nekuda, Kostka, Smolka, Střelec – Kovařík, Velner, Konečný, Rubý, Khalifa, Dadak. Diváci: 360.

Kozlovice: Kadlec – Střelec (69. Vogl), Kostka, Kozák, Kyselák – Kaďorek (88. Zimmermann), Strašák (72. Chudoba), Skopal, Vítek, Smolka – Galetka (69. Nekuda). Trenér: Rolinc.

Frýdek-Místek: Gergela – Nevřela (79. Blejchař), Massaniec, Velner, Burgo (46. Martiník), Kirschner (46. Hykel), Konečný (120. Zupko), Dadak, Khalifa (79. Kohut), Kovařík, Rubý. Trenér: Pištěk.