Kozlovice – Minulý zápas čtyři tyčky a smůla v zakončení, v neděli čtyři góly a naprosto zasloužená výhra 4:0. Fotbalisté Kozlovic přivítali ve 22. kole divizní skupiny D poslední Havlíčkův Brod a nenechali nic náhodě.

Po přesvědčivém výkonu a několika pěkných fotbalových momentech berou důležité tři body do vyrovnané tabulky. Hattrickem se blýskl špílmachr domácích Martin Schlehr.

Nezvykle se třemi obránci nastoupili Kozlovičtí do dalšího divizního boje. Na lavičce opět chyběl z osobních důvodů hlavní kouč Roman Matějka, zastoupil jej tak asistent Ladislav Dlouhý.

„Nápad hrát na tři obránce vzešel i z toho, kolik máme v týmu ofenzivních a defenzivních hráčů. Taky jsme řešili, jak kdo chodí trénovat a je připraven, dostali zase šanci jiní. Myslím si, že kádr je široký, snažíme se o rotaci, máme čtrnáct hráčů, kteří můžou nastoupit do základní sestavy. Mančaft má na to, aby soupeře přehrál fotbalovostí, což se projevilo i dnes," byl po zápase spokojen domácí asistent.

Kozli diktovali tempo hry od samotného úvodu. V úvodní čtvrthodině však necelá čtyřstovka diváků vyloženou šanci neviděla.

Smůlu z posledního kola s Blanskem prolomil až v 17. minutě svou první trefou Schlehr.

Individuální průnik Lukáše Kaďorka po pravém křídle a následný centr si našel právě ofenzivní záložník Kozlovic a tvrdou střelou uklidil míč do sítě.

Ve 28. minutě domácím trošku zatrnulo, když Střelec na hranici vápna fauloval unikajícího Veselského, zákrok ale stihl provést ještě mimo šestnáctku.

Blízko penaltě byly i Kozlovice, ruka hostů byla však také zahrána mimo pokutové území.

Havlíčkobrodští nepředvedli v prvním poločase vůbec špatný výkon, zahrozili hlavně v jeho závěru. Jednu takovou situaci musel hasit na poslední chvíli ve vápně Axamit.

Pro hosty se jednalo o smolný zápas i z jiného důvodu. Už v 8. minutě musel kvůli zranění ze hřiště Portyš, v samotném závěru první půle pak odkulhal také středopolař Henek. Oba borci byli v průběhu druhé půle převezeni na vyšetření do nemocnice.

„První poločas nebyl jednoduchý. Bylo tam málo pohybu. Soupeř zareagoval dobře na to, že jsme hráli na tři obránce vzadu, vysunul tam hráče. Nedostávali jsme se do kombinace. Řekli jsme si, že se střední záloha musí víc hýbat a být u sebe blíž. Druhá půlka byla podle představ. Hráli jsme na baloně," řekl Dlouhý.

O osudu duelu se tedy rozhodlo po změně stran. Po deseti minutách byl ve vápně podražen Axamit, tentokrát už se penalta pískala. Míč si postavil tradiční exekutor Kaďorek a poslal domácí do dvougólového vedení.

Kozli byli lepší a snažili se hrát pohledný kombinační fotbal. V 59. minutě navíc přišel asi nejkrásnější moment zápasu. Tibor Heger napřáhl nevídaně z voleje z dobrých pětatřiceti metrů, střela k překvapení všech skončila na tyči. K míči se ovšem dostal Libor Žůrek, který přesným centrem našel hlavu Martina Schlehra – 3:0.

Havlíčkův Brod se ještě nadechl k odporu a vypracoval si dvě slibné pozice. Nejprve Hekerle našel centrem hlavu stopera Háněla, ten ale těsně minul. Poté zahrál nebezpečně přímý kop Prchala, gólman Kadlec jej však vytáhl nad břevno.

To bylo ze strany hostů vše. Kozlovice ještě mohl do většího trháku poslat smolař minulého kola Galetka, ten však střelecké prokletí ani v neděli neprolomil. Byl to nakonec Martin Schlehr, kdo upravil po nádherné Kaďorkově ráně na konenčých 4:0. Autor hattricku si našel míč po odrazu od břevna, těžko říct, jestli už rána Lukáše Kaďorka po odrazu nepřešla brankovou čáru.

Kozlovice jsou nyní na devátém místě tabulky, dva body za sedmou Viktorkou. Havlíčkův Brod zůstává poslední. Další mač sehrají modrožlutí v sobotu v Uherském Brodě.

FK Kozlovice – FC Slovan Havlíčkův Brod 4:0 (1:0)

Branky: 17., 59. a 90. Schlehr, 55. Kaďorek (z penalty).

Rozhodčí: Dorušák – Vojáček, Kološ. ŽK: Střelec, Axamit, Krejčíř, Galetka – Hekerle, Veselský, Hejkal. Diváci: 380.

Kozlovice: Kadlec – Střelec, Král, Heger – Krejčíř – Kaďorek, Axamit (71. Drápal), Schlehr, Vojtášek (63. Sikora) – Galetka, Žůrek (78. Hradil). Trenér: Ladislav Dlouhý.

Havlíčkův Brod: Kubát – Hekerle, Křivka, Háněl, Vařejka – Štědrý (68. Hejkal), Henek (45. Tuhý), Polívka, Portyš (8. Prchal) – Veselský, Vopršal. Trenér: Richard Zeman.

Tabulka:

1. Tasovice 21 10 7 4 33:21 37

2. Stará Říše 21 10 5 6 38:24 35

3. Hodonín 21 10 5 6 42:30 35

4. Blansko 21 9 7 5 32:24 34

5. Uherský Brod 21 10 3 8 29:29 33

6. Polná 21 9 6 6 29:31 33

7. Přerov 21 9 4 8 27:28 31

8. Pelhřimov 21 10 1 10 29:34 31

9. Kozlovice 21 7 8 6 35:28 29

10. Bystřice nad Pernštejnem 21 6 8 7 36:38 26

11. Šumperk 21 7 4 10 30:35 25

12. Rosice 21 6 6 9 31:31 24

13. Vrchovina 21 7 3 11 23:32 24

14. Žďár nad Sázavou 21 5 7 9 23:26 22

15. Ždírec nad Doubravou 21 5 7 9 28:35 22

16. Havlíčkův Brod 21 4 7 10 21:40 19