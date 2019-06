Hvězdná sestava se současnými i bývalými reprezentanty v neděli vyběhla na trávník v Kozlovicích, aby pomohla dobré věci. A taky si to mezi sebou rozdala ve výběrech „Kopaček“ a „Hokejek“.

Přerovský zpěvák Pavel Novák již počtvrté uspořádal charitativní akci na podporu Dětské hemato-onkologické kliniky Fakultní nemocnice Olomouc.

Letos se k organizaci oficiálně přidala i Česká fotbalová reprezentace, patronem benefičního utkání byla trenérská legenda Petr Uličný.

„Trošku se mi derou slzy do očí, protože jsem rád, že to mám za sebou. Byly to nervy do poslední minuty. Začalo to tím, že spousta kluků je na soustředění, do toho se přidaly další problémy. Volal Filip, že mu posunuli let,“ zmínil Pavel Novák, který se tak v Kozlovicích málem syna Filipa nedočkal.

Všechno ale dobře dopadlo. Reprezentační levý bek z dovolené přispěchal přímo na druhý poločas.

„Jsem rád, že jsem dorazil, protože mě postihly cestou zpátky komplikace. To se stává. Týmu jsem alespoň pomohl k remíze 7:7. Je důležité, že kluci podpořili tento projekt, přijeli z celé republiky,“ usmíval se Filip Novák.

Podobně mluvil i jeho otec.

„Hrozně moc bych chtěl poděkovat všem, kteří přijeli, moc si toho vážím. Byly tady velké hvězdy. Hokejisté mě překvapili svým přístupem, rádi přijeli, líbilo se jim tady,“ prozradil Pavel Novák.

Sto tisíc na dobrou věc

Sportovní areál v Kozlovicích tak byl v neděli odpoledne naplněn asi tisícovkou diváků. Mnohem důležitější než remízový výsledek hodinového utkání byla částka vytěžená z počtu vstřelených branek, dobrovolného vstupného, tomboly či dražby cenných artefaktů. Těmi byly podepsané dresy fotbalových i hokejových reprezentantů, nechyběl ani podepsaný Playstation.

„Máme nějaké partnerské peníze, které ještě po celkovém vyúčtování zbudou. K tomu se přidají peníze za vydražené věci, něco mě asi čeká od kluků v šatně. Nedokážu to odhadnout, ale myslím, že se opět vyšplháme k částce sto tisíc korun,“ počítal Pavel Novák.

Stejně jako vloni převzala symbolický šek zástupkyně sdružení Šance společně s malým Kryštůfkem, který je krásným důkazem, že vybrané peníze skutečně pomáhají.

„Kiko vloni přijel, my jsme jej nečekali, potkali jsme se tady na hřišti poprvé. Tehdy přijel s rouškou, za rok se ale spousta věcí změnila. Dnes chodí bez roušky, je relativně zdravý, pořád ale dochází na kliniku. Dostali jsme jej do fotbalové reprezentační šatny, vstoupil s hráči na trávník, se všemi se seznámil a vyfotil. Je to velký příběh,“ popisoval Pavel Novák.

Tradice benefičních utkání v Kozlovicích bude pokračovat i příští rok. A mělo by jít o ještě větší akci. Zapojit by se do ní kromě fotbalové měla oficiálně i hokejová reprezentace. Za fotbalisty by mohla dorazit zlatá Lvíčata z roku 2002 i s trenérem Brücknerem.