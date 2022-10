„Asi je to nevídaná věc. V Jezernici jsem dal i sedm za zápas, ale tohle se mi ještě nepovedlo,“ zamyslel se Marek Macháček. Konečný výsledek – 5:1 pro aktuálně druhý Beňov.

„Kluci v Beňově hrají na mě. Je tam zkušený Filip Machač, který má neskutečné přihrávky, od něj můžu čekat to nejlepší. Maká tam ale celé mužstvo. Jsou tam mladí, draví kluci z Přerova. Ještě bych vyzdvihl Dana Navrátila (bývalý divizní útočník, pozn. red.), taky mi dává pěkné balony,“ pochvaluje si kanonýr.

Právě Daniel Navrátil má na pěti gólech Macháčka lví podíl. Tedy minimálně po psychické stránce.

„Tři zápasy po sobě jsem nedal gól, nemohl jsem se chytit. On mě uklidňoval. Říkal, že až dám jeden gól, nějaký blbec tam padne a začne se to zase sypat. A blbec padl, odražený, první gól. Pak už se to rozjelo,“ pousmál se Macháček.

Zakleté angažmá ve vyšší soutěži?

Už v závěru minulé sezony, kdy v soutěži předváděl famózní výkony v dresu Bělotína, se zdálo, že posun do vyšší soutěže je nevyhnutelný. Nabídku měl z krajského přeboru z Brodku, ještě blíže ale bylo divizní angažmá. Zkouška v Přerově u trenéra Rojky nedopadla zle, vesmír ale byl proti.

Dva hattricky po sobě? Kanonýr Macháček si říká o divizi!

„Nevím, jak to na zkoušce vypadalo. Pan Rojka mi řekl, že na to asi mám, že je to jen na mně. Jestli budu běhat, snažit se, a naberu na to fyzičku,“ popsal Marek Macháček.

„Ještě když byl v Bělotíně, komunikoval jsem s předsedou. Ukázal se u nás na pár trénincích, byl gólový, ale fyzická stránka ještě nebyla dostatečná. Proto jsme se domluvili, že by u nás začal letní přípravu a makal na sobě,“ nastínil kouč Viktorie David Rojka.

Posun výše ale zabrzdilo zranění ze závěru sezony v Bělotíně, kdy si Macháček nalomil nárt. Do přípravy v Přerově tak nenastoupil.

„První třída a divize jsou velký rozdíl, musí na sobě pracovat, ale to téma v zimě určitě opět otevřu,“ naznačil Rojka, že Macháček bude mít minimálně do přípravy ve Viktorce dveře otevřené.

„Podle mě na to má. Jako přerovského odchovance bych ho v klidu viděl v divizi,“ přidal svůj pohled současný Macháčkův trenér Pavel Hošek.

„Vedl jsem ho v Přerově ještě v dorostu. Je to neskutečný fotbalista, má čuch na branky, skvělý výběr místa. Na tréninky teď chodí, dře. Dřív to u něj bylo o hlavě, ale to bych přisuzoval tomu, že byl mladý. Změnil se, posbíral zkušenosti a je to zabiják do vápna,“ doplnil kouč Beňova.

Právě Pavel Hošek Macháčka před sezonou získal tak trošku dílem náhody. Z angažmá v Brodku totiž sešlo, v Bělotíně se vyprofiloval nový kádr s bývalými hráči Ústí z krajského přeboru a střelec s velkým „S“ byl volný.

„Nechtělo se mi už do Bělotína dojíždět takovou dálku. Zavolal mi pan Hošek s tím, že hledá útočníka pro novou sezonu,“ řekl Marek Macháček.

Nechtěně vytlačil kamaráda

Dojít nakonec mohlo i k obnovení jezernické spolupráce Macháček – Simon. Oba v I. B třídě předváděli ve stejném dresu střelecký koncert. V I. A třídě to ale nakonec nevyšlo. V Beňově bylo místo jen pro jednoho z nich.

„Jezernický Zlatan“ oslavil narozeniny čtyřmi góly!

„Chvilku jsme spolu hráli, ale Kuba pak nedostával tolik příležitostí, tak šel do Domaželic. Samozřejmě mě to štve, je to kamarád,“ přiznal Macháček.

„Kubu Simona jsem oslovil jako prvního, před prvním mistrákem jsem ale dostal tip na Marka Macháčka. Zkusil jsem mu zavolat a vyšlo to. Tím pádem vznikla konkurence, hrajeme totiž systém 4-5-1, museli by se točit,“ vysvětluje Pavel Hošek.

Jezerničtí snajpři: Marek Macháček (vlevo) a Jakub SimonZdroj: Archiv hráčů

„Kuba samozřejmě chtěl hrát, tak šel na půl roku do Domaželic. V zimě by se ale měl vrátit,“ nastínil Hošek.

Je totiž velice pravděpodobné, že aktuálně trápící se divizní Viktorce Přerov na jaře bude svými góly pomáhat Marek Macháček. Nebo vše bude opět jinak? Nechme se překvapit.