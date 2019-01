Přerov - Kam za sportem o víkendu 4. a 5. července na Přerovsku.

FOTBAL

Oddíl FK Kozlovice v sobotu oslaví devadesátileté výročí od založení. Připravil proto celodenní akci pro veřejnost. Od devíti hodin se na hřišti uskuteční turnaj přípravek ročníku 2006 a 2007. Od 13 hodin se utkají ženské týmy Kozy Kozlovice vs. Kozlovice u Frýdku-Místku. Od 15.45 sehrají za účasti trenéra české fotbalové reprezentace Pavla Vrby utkání staří pánové. Sportovní program završí v pět odpoledne zápas mužů FK Kozlovice proti FC Kozlovice.

FLORBAL

To tu ještě nebylo! V Přerově se o víkendu uskuteční Memoriál Pavla Vrby za účasti dvanácti mužských a čtyř ženských týmů. Hrát se bude po oba dny od 9.30 hodin v hale TJ Spartak Přerov (bývalá tenisová hala) a na zimním stadionu. Účast přislíbil také útočník brněnské Komety Jakub Svoboda a florbalová reprezentantka ČR Tamara Hašová.

MALÁ KOPANÁ

TJ Sokol Kovalovice pořádá v sobotu turnaj v malé kopané. Hraje se od osmi hodin.

V Tučíně se v sobotu od 9 hodin odehraje turnaj veteránů nad 35 let.

BAZÉN

Padesátimetrový přerovský bazén je veřejnosti přístupný od pondělí do neděle od 10 do 20 hodin. Venkovní bazén je otevřen rovněž každý den od 10 do 20 hodin. Koupaliště v Penčicích je otevřeno denně od 9.30 do 19 hodin.

TURISTIKA

V sobotu 5. července 18 km dlouhá trasa Písečná, Supíkovice, Hemberk, Bílé kameny, Lázně Jeseník, Jeseník, vedoucí p. Wnuk. Odjezd vlakem v 6.06, návrat v 19.53. (TJ Spartak Přerov)

Ve středu 9. července 12,5 km dlouhá trasa Branná, skály Pasák, Přední Alojzov, Banjaluka, vedoucí pí. Polidorová. Odjezd vlakem 6.06, návrat v 15.22. (TJ Spartak Přerov)

Chybí zde utkání vašeho týmu nebo turnaj ve vaší obci? Napište

nám na sport.prerovsky@denik.cz a my jej zařadíme do nabídky.