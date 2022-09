RK Kafki Olomouc na Eurocupu v malém fotbale v Maďarsku.Zdroj: Facebook RK Kafki Přerov

A to ještě „Kafkám“ v Maďarsku chyběl Dominik Skopal, který se čtyřmi asistencemi postaral o triumf Kozlovic 5:1 v městském derby s Přerovem. Chybět nemohl Lukáš Kaďorek, který pak k výhře kozlů nad Viktorkou pomohl gólem. Hrdinou bitvy o Přerov přitom už párkrát byl a stál na obou stranách barikády.

„Tentokrát jsme si to s Dominikem Skopalem vyměnili, on měl čtyři asistence. Normálka to ale není, teď jsem dlouho mlčel. Dostal jsem výborný balon od Tomáše Strašáka, stačilo propálit gólmana, což se povedlo,“ usmíval se Lukáš Kaďorek po triumfu.

Gól patřičně oslavil, přestože ještě do června 2021 působil v Přerově. „Říkal jsem vždy, že jsem víc Kozlovčák. Byla to určitě euforie, potřebovali jsme vyhrát a chtěli jim to vrátit,“ narážel zkušený křídelník na předešlé debakly 0:5 a 0:6 z minulé sezony.

O tom, že v neděli nastoupí v dresu Kozlovic, měl jasno. Pokud by RK Kafki „náhodou“ postoupil do semifinále v Maďarsku, Kaďorek byl připraven v neděli ráno odjet zpět do Přerova.

„Vyjížděli jsme v sedm ráno, přijel jsem přesně ve dvě a sraz byl o čtvrt na tři. Vybalil jsem z auta přímo před stadionem a šel na plac,“ pokrčil Lukáš Kaďorek rameny.

Jeho tým odehrál s Přerovem vyrovnanou partii v prvním poločase, po změně stran ale převzal otěže zápasu do svých rukou a čtyřmi góly rozhodl o svém triumfu. Jak se hrálo Kaďorkovi po sedmihodinové cestě?

„Potřeboval jsem se zahřát, pak jsem se do toho dostal. Začátek byl kostrbatý, protože cesta se musela někde projevit, ale čím se stupňovalo tempo, tím to pro mě bylo lepší,“ popsal. „Spíš mi to ublížilo, snad to nebylo moc znát,“ dodal Kaďorek, který s Dominikem Skopalem několikrát motal přerovskou obranu.

VIDEO: Odplata! Kozlovice v derby pěti góly sestřelily Viktorku a vedou