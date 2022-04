Jsem trošku zklamaný, že mi ho dal zrovna Tomáš Šídlo, přiznám se, že jsem nečekal, že od něj ještě někdy gól dostanu (směje se). Ale ne, dostal hezký balon z prvního doteku, pěkně si to zpracoval, sáhl jsem si na to, ale málo.

Jak jste se objevil zrovna v Radslavicích? Zlákal vás bývalý spoluhráč z Kozlovic Ladislav Dlouhý?

Jo, navrtal mě Láďa Dlouhý. V Kozlovicích mi bylo sděleno, že budu až na třetím místě. Napřed jsem to akceptoval, ale po pár rozhovorech jsem si řekl, že to tam teď pro mě nemá moc smysl. V Kozlovicích jsem zůstal, trénuji tam, ale na zápasy a páteční tréninky chodím do Radslavic.

A co tedy rozhodovalo, že jste nakonec Kozly opustil?

Rozhodlo to, že jsem v Radslavicích už dvakrát byl, když jsem před lety začínal v mužských kategoriích. Říkal jsem, že nikam nepůjdu, nechtěl jsem, ale přišel za mnou Jirka Suchánek (vedoucí mužstva, pozn. red.), že gólman si zlomil ruku, jestli bych jim nepomohl. Řekl jsem, že jo. Je to vedle Kozlovic, kluky tady znám. Musím říct, že je tady parádní parta, klidnější atmosféra. Není to jako v divizi, kde se to hodně hrotí. Užívám si to.

Radslavice jsou nyní třetí v tabulce. Je ve hře postup?

Popravdě, vůbec nevím. Jura (Suchánek) říkal, že nechce, ale kdyby se tady něco povedlo, kdo ví. Nemůžu za ně mluvit (usmívá se).

Kozlovicím hrubě nevyšel vstup do divizního jara. Co na to říkáte?

Jsem z toho upřímně docela smutný. I ze situace, která tam teď panuje. Kluci na sobě mají trošku deku, hlavně psychickou. Fotbalisté jsou to všichni super, ale jsou už od ledna pod obrovským tlakem, kdy bylo avizováno, že třetí liga tam prostě bude. To se jim dostalo do hlav a zatím to nešlape, jak by mělo.

Odešel trenér Vlastimil Chytrý. Je to dobrý krok?

To je těžké. Asi je to fotbalový život. Ambice byly daleko vyšší, než je teď realita po třech odehraných kolech. Možná to klukům pomůže. Čerstvá krev to vždy oživí a já doufám, že to kluky zvedne.

Trenér Chytrý přivedl před startem jara do Kozlovic posily, které si zahrály i první ligu. Senegalce Falla, nebo gólmana Martina Šustra. To jste asi hned tušil, že to budete mít s chytáním na jaře těžké, že?

U Martina je to bezpochyby, je to výborný gólman s ligovými zkušenostmi. Tam nebylo o čem. Ale co se týče kluků do pole, zmínil jste Lamiho Falla. Je to výborný fotbalista, akorát jde vidět, že to není Kozlovčák. Jeho výkony zatím nenaplnily to, co se od něj čekalo. Kdyby to stavěli na klucích, kteří mají kozlovické srdíčko, tak věřím, že postup urvou.

