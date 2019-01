Hranice - Dalším kolem pokračovala Moravskoslezská divize, skupina E. Hraničtí fotbalisté v důležitém utkání přivítali poslední Velké Karlovice. Úkol zněl jasně, zvítězit. To se jim také podařilo, čímž poskočili na třináctou pozici.

Muži SK Hranice se díky vítězství vyhoupli na třináctou příčku divize. | Foto: Martin Třískala

SK Hranice - FC Velké Karlovice 1:0 (1:0)

Pohled do tabulky nasvědčoval, že oběma aktérům v tomto utkání šlo o hodně. Podle toho vypadal i samotný průběh. Hrál se opatrný fotbal s vědomím neudělat zásadní chyby. Je však pravdou, že nerovný terén spíše nahrával způsobu hry co nejdříve se zbavit míče a nějaká kombinační hra do útočné fáze nebyla příliš k vidění.

Hraničtí si sice vytvořili optickou převahu, ale soupeř byl nebezpečný zejména po své pravé straně. Do první velké šance se dostal domácí Žondra až po půl hodině hry, ale jeho střela skončila metr vedle tyče.

V 35. minutě se fotbalovou parádou blýskl Ferenc, jenže ani jeho střela nůžkami neskončila v síti. O tři minuty později poprvé, a jak se později ukázalo, i naposledy udeřilo. To Michálek z pozice levého obránce potáhl míč po své straně, zasekl a prudkou střelou po zemi nedal brankáři šanci.

Druhý poločas byl věrnou kopií toho prvního. Karlovice dokazovaly, proč jsou v tabulce poslední, a do útočných činností se dostávaly sporadicky. V 63. minutě měly sice k vyrovnání blízko, avšak domácí brankář Piták vyběhnutím zneškodnil jejich gólovou šanci.

Závěr utkání byl hodně nervózní. Žádný ze soupeřů nebyl ovšem patřičně důrazný v koncovce. Výsledek zápasu nakonec zůstal nezměněn a je spravedlivým vyjádřením sil.

Statistiky

Branky: 38. Michálek. Sestava SK Hranic: Piták - Pančochář (90. Kuchař), Kundrát, Henkl, Michálek - Modelský, Janíček, Machač (80. Lhotský), Málek - Žondra, Ferenc. Trenér: Ivan Čech. Diváků: 150.

Lubomír Kubica