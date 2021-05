„Fazonu jsme chytli. Byl jsem trošku zklamaný, ale byla to realita. Teď už se jen dá pořádně připravit na další sezonu a ukázat, že to nebyla náhoda. Musíme jít dál a dál,“ má jasno trenér FC Želatovice Jiří Jemelka.

Ve vesničce u Přerova se každopádně z ničeho nehroutí. Perspektivní kádr a ambiciózní trenér, to je velký příslib do budoucích sezon.

„Za prvé si myslím, že jsme sezonu neměli rozjetou špatně a mohli končit někde v popředí. Důležitější ale pro mě je, že máme docela mladý mančaft a ty dva roky budou klukům chybět, co se týče nabírání hráčských i lidských zkušeností. Ale musíme se s tím vyrovnat, nejsme v tom sami,“ uvědomuje si Jiří Jemelka.

Nechal jsem je, ať si dělají, co chtějí

A jak vlastně klub prožíval temné „covidové“ období? Kromě povedených videorozhovorů s trenérem či předsedou klubu se do Vánoc po ukončení podzimu nedělo nic. Poté kouč rozdal hráčům individuální plány.

„Na rovinu, po měsíci, když jsme viděli, že se nic nelepší a nic nenasvědčuje návratu na hřiště, posílal jsem klukům jen různá videa, ať si to řeší sami. Máme sice mladé kluky, ale jsou inteligentní a sami chtějí něco dokázat. Nechal jsem je, ať si dělají, co chtějí,“ popsal Jemelka.

Teď už se Želatovičtí vrátili na hřiště a konečně mohou trénovat. I když ze začátku za dodržování ne zrovna ideálních pravidel.

„Měli jsme dva nebo tři kluky, kteří říkali, že pokud si nebudou moct zahrát fotbal, tak prostě nepřijdou. Ale už jsou tady. Vidí, že i tak to jde. To byl jediný problém, spíš jsme se zasmáli a zavolali si,“ prozradil trenér.

Ten je spokojený s kádrem, který má k dispozici a měl by zůstat beze změn.

„Mám v hlavě představu jen o dvou hráčích, kteří by byli posilami. Samozřejmě, že uvidíme, co se třeba v Přerově naskytne. Jsou o soutěž výš a ne všichni se dostanou do kádru pro divizi,“ nastínil.

Aspoň přáteláky

Teď už (nejen) v Želatovicích vyčkávají na to, až si konečně zahrají alespoň přípravná utkání.

„Doufám, že se domluvíme s okolními mančafty. Abychom dojeli sezonu vlastně stejně jako minulý rok. Nějaké přáteláky, tréninky, volno a najet na nový ročník, který snad dohrajeme celý,“ přeje si Jiří Jemelka.

Také fanoušci amatérského fotbalu, dobrého piva a dobrot z grilu či udírny už jsou pochopitelně natěšení.

„Snad rozhodnou, že diváci mohou přijít. Věřím, že hlad po fotbale je velký. Pokud se domluvíme s okolními mančafty – Kozlovicemi, Přerovem, Beňovem – tak si myslím, že lidí bude chodit dost. V sezoně pak chceme, aby diváků chodilo víc. Ale asi pro to taky musíme více dělat. Jak klub, tak my na hřišti,“ má jasno hlavní trenér.

Ten se netají vyššími cíli. Doposud nejlepším umístěním bylo pro FC Želatovice 6. místo ze sezony 2011/2012.

„Jakmile do tréninku dají hráči sto procent, tak věřím v to, že budeme hrát top jak v krajském přeboru, tak i naše béčko v I. B třídě. S mančaftem, co tady mám, si nemůžu dovolit hrát někde dole. Krajský přebor jsem hrál dlouho, hovořím z vlastní zkušenosti. Mojí povinností je vrch,“ uzavřel Jiří Jemelka.