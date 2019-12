Memoriál Tomáše Venského tak letos uctil další dvě jména.

„Letos jsme to udělali tak, že jsme k Tomášovi přidali ještě jeho kamaráda a jejich trenéra, kterého měli strašně rádi – Pepu Kostihu,“ vysvětlil hlavní organizátor turnaje a otec Tomáše Josef Venský.

„Na jejich počest jsme se domluvili se Sokolem Čekyně, který je garantem, a uspořádali jsme tento turnaj v hale Spartaku, aby to mělo nějakou úroveň. A aby si kluci, co s ním hráli fotbal, na něj trošku vzpomněli. Už je to pátý rok, každý zapomíná a vzpomene si jen někdy, třeba na Facebooku,“ dodal Josef Venský.

Deset týmů složených ze známých tváří (nejen) přerovské kopané se tak utkalo o velký pohár, hlavně si však připomnělo skvělé fotbalisty, se kterými většina z hráčů trávila čas na hřišti i mimo něj.

„Úroveň fotbalu je tady velice dobrá, protože jsou tady skutečně kvalitní hráči. Bylo přihlášených patnáct nebo šestnáct týmů, ale se Sokolem jsme se domluvili, že turnaj odehraje deset družstev. Pokud ale bude příští rok větší zájem, udělali bychom to na dva dny. Aby bylo až dvacet týmů, které bychom drželi, a ty by hrály každý rok,“ prozradil Josef Venský.

Přestože výsledky jsou v tomto případě až na druhém místě, turnaj symbolicky ovládl Tomáš Team, složený z bývalých spoluhráčů Venského. Ti ve finále porazili 3:2 celek Tak na chuť, za který nastoupilo několik hráčů divizního 1. FC Viktorie Přerov. V boji o bronz zvítězil tým Ročník 91 nad X-Force 4:1.

Jak hráči vzpomínají na zesnulé osobnosti:

„Davida si pamatuji, když přišel za námi od dorostenců v Přerově. Byl to takový lítač, hodně toho naběhal. Měl to těžší, aby se prosadil mezi námi staršími. Šel proto na hostování do Žalkovic. Byl to výborný kluk a fotbalista. Tomáše jsem dva roky trénoval v Čekyni. Když zahrál na houby, dával jsem ho do brány. Skvělá osobnost. Starý Kosťa byl velkou legendou přerovského fotbalu. Trénoval několik roků Strojírny, pamatuji si ho jako perfektního chlapa. Odešli tři skvělí lidé, je škoda, že dva v tak útlém věku.“

- Rudolf Pola, Tomáš Team

„Myslím si, že každý měl Tomáše rád. Je to škoda, že nás takhle mladý kluk opustil. Zaplaťpánbůh, že tatínek pořádá něco takového na jeho počest. Teď už také na počest Davida a pana Kostihy, protože jsou to lidé, kteří tady chybí.“

- Lukáš Kaďorek, Tomáš Team

„Tomáš hrával za náš tým asi dva roky. Určitě to tam pozdvihl, protože jeho technické schopnosti byly veliké. Byl to velice šikovný hráč, škoda ho. Nedá se nic dělat. Je to výborná vzpomínka, takhle to má být. Bohužel se stalo, co se stalo.“

- Jindřich Gálíček, tým Masch

„Vzpomínek na Tomáše mám strašně moc. Asi tři měsíce předtím, než tragicky zahynul, jsme spolu byli v Chorvatsku a užili si spoustu srandy. Vše se točilo kolem fotbalu a legrace. Byl to slušný kluk. Byl jsem na každém ročníku turnaje a jezdím sem rád. Měl jsem Tomáše rád, je důležité na něj zavzpomínat.“

- Marek Judas, tým Ročník 91

„Je fajn, že se to takto spojilo, protože Tomáš a David byli kamarádi. Letos se účastním poprvé, dříve jsem ale taky chodil jako divák. Je to určitě dobrá věc, všichni zavzpomínáme.“

- Libor Hrabovský, tým Ročník 91