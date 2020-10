Petr Kadlec, FK Kozlovice

Za mě je tohle pravidlo absolutní nesmysl. Když gólman udělá dva kroky dopředu, tak to beru. Ale tohle vymýšleli lidé, kteří nikdy v bráně nestáli a vůbec neví, jak těžké je penaltu chytit. Kolář si těmi pár centimetry nijak nepomohl. Věřím, že v tak důležitém utkání, kde ta euforie po chycené penaltě dokáže mančaft zvednout, by Slavia postoupila. Když chytím v zápase penaltu, což se mi dlouho nestalo, tak mi to dodá takové sebevědomí, že mám pocit, že v tom zápase už gól nedostanu. Tohle by mě potopilo úplně na dno.

Zdroj: Deník / Jan Pořízek