Poprvé se domácí prosadili ve 22. minutě, kdy se trefil Denis Holub. Do konce první pětačtyřicetiminutovky pak už žádný další gól nepadl.

„Na soupeře jsme se připravili dobře. Kluci se snažili držet taktiku, to znamená rychle se přesouvat a vyrážet do rychlých kontrů. to se nám dařilo asi do 35. minuty. Pak nás trošku zatlačili, ale žádné výraznější akce si nevytvořili," pokračoval všechovický trenér.

V podobném duchu pak pokračovala i druhá půle. Byli to však domácí, kterým se podařilo skórovat. V 85. minutě přidal svůj druhý gól Holub a o pět minut později dodal razítko všechovického postupu Radek Skácel.

„Dnes se kázala se kvalita a zkušenost soupeře, který nás celkem dost zatlačil. My jsme se ale snažili chodit do brejků, ze kterých se nám nakonec podařilo i dvakrát skórovat," konstatoval spokojený všechovický lodivod. „Za postup jsme rádi, ale žádný bezpodmínečný cíl to nebyl. Brali jsme ten zápas hlavně jako generálku na divizi," dodal.

Všechovice tak možná trochu překvapivě postoupily do dalšího kola MOL Cupu, ve kterém se střetnou s dalším svým dosavadním soupeřem z divize E - Valašským Meziříčím. Týmem, který v minulé sezoně skončil sedmý a na tu příští byl přesunut do divize F.

„Je to svým způsobem derby. Bude to určitě zajímavá konfrontace. ValMez je dlouhodobě konsolidovaný tým a měl by být zkušenější než my. Myslím si ale, že jsme znovu v pozici outsidera, který může překvapit. Je to ale padesát na padesát," uzavřel Lubomír Kubica.

TJ Tatran Všechovice - 1. BFK Frýdlant nad Ostravicí 3:0 (1:0)

Branky: 22. a 85. Holub, 90. Skácel. Rozhodčí: Vychodil - Slováček, Pavlica. ŽK: Hoffmann - Indra. Diváci: 50.

Všechovice: Konečný - Dluhoš, Štěpán, Hrabovský, Richter, Lasovský (62. Adamčík), Helešic (46. D. Rolinc), Plešek (88. Hradil), Kuchař, Holub (90. Geryk), Skácel, Hoffmann (88. F. Rolinc). Trenér: Lubomír Kubica.

Frýdlant nad Ostravicí: Švrčina - Švrček, Střižík (81. Fromelius), Wozniak, Indra (57. Velička), Juříček, Kulhánek, Šafner, Kučera (57. Varadi, 71. Papík)), Hladík, Svatonský (57. Literák). Trenér: Martin Šrámek.