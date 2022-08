„S postupem jsme spokojeni. S tím jsme do toho zápasu šli. Musím ale říct, že se hrál kvalitní zápas z obou stran. Šancí, hlavně na naší straně, bylo opravdu hodně. Zápas měl skončit zhruba 10:5," hodnotil zápas spokojený přerovský kouč David Rojka.

Skóre ale jako první otevřeli hosté, o což se ve 22. minutě postaral jejich kapitán Zdeněk Konečník. Přerované se ale nevzdali a ještě do poločasu vývoj skóre otočili ve svůj prospěch. O to se postarali ve 38. minutě Petr Mirvald a o pět minut později Jiří Kratochvíl. Za stavu 2:1 se pak šlo na přestávku.

I druhá půle byla, co se týče gólů, poměrně divoká. V 60. minutě vyrovnal na 2:2 znovu kapitán Konečník, v 65. minutě poslal Přerovany do opětovného vedení David Kašpárek a o pouhé dvě minuty později vyrovnal na 3:3 Ondřej Zavadil.

„Když jsme otočili na 2:1, tak jsem čekal, že Skaštice odejdou. Opak byl ale pravdou. Navíc začátek druhé půle nebyl podle mých představ," pokračoval přerovský trenér ve svém hodnocení.

„Bohužel jsme si některé góly dali v podstatě sami. Místo abychom zápas dovedli k poklidnému konci, zbytečně jsme si to zkomplikovali," dodal.

Kozlovice v MOL Cupu přejely HFK a mohou se těšit na třetiligového soupeře

Za stavu 3:3 zápas dospěl až ke svému konci, a tak oběma celkům nezbylo nic jiného, než si dát herní nášup v době trvání 2x15 minut. A v prodloužení se už lépe dařilo domácím. Hned v 91. minutě se trefil Hynek Caletka a ve 113. minutě zvýšil na konečných 5:3 Martin Repček. To všechno se jim podařilo i přes to, že od minuty 107. hráli po druhé žluté kartě Kuči pouze v deseti.

„V prodloužení jsme naštěstí měli více sil. Ze soupeřů hrozil hlavně Konečník, který je opravdu pan fotbalista. Jedinou komplikací bylo, že jsme dostali zbytečnou červenou kartu. To je malinká komplikace do prvního mistráku, ale budou hrát zase jiní a my si s tím poradíme," říkal přerovský kormidelník.

„Nyní nás v poháru čeká Baťov, tak doufám že tuto výhru potvrdíme a pak si užijeme zápas s Prostějovem," doplnil s nadějí v hlase.

Na závěr je ještě třeba dodat, že přerovští fotbalisté musí řešit jeden problém nefotbalového charakteru. Vinou špatného stavu hřiště jejich domovského stánku musí nyní hrát i trénovat na atletickém stadionu v Alšově ulici.

Noskovou těšil v Praze postup do semifinále i první stovky žebříčku WTA

„Bohužel se jedná o naprosto nefotbalové prostředí. Doufám, že se to nakonec dá nějak do kupy a my už první mistrák odehrajeme skutečně doma," dodal úplně na závěr David Rojka.

1. FC Viktorie Přerov - TJ Skaštice 5:3 p.p. (2:1)

Branky: 38. Mirvald, 43. Kratochvíl, 65. Kašpárek, 91. Caletka, 113. Repček – 22. Konečník, 60. Konečník, 67. Zavadil. Rozhodčí: Vejtasa – Silný, Ehrenberger. ŽK: L. Motal, T. Motal, 80. Glozyga (všichni SKA). ČK: Kuča (PŘE). Diváci: 78.

Přerov: Kolenko – Javora (K), Řezník, Masný, Kocian, Kašpárek (119. Zimčík), Matušík (68. Repček), Šišlák (78. Caletka), Kratochvíl, Mirvald (119. Kunka), Kuča. Trenér: David Rojka.

Skaštice: Vrba – Glozyga, Štěpják, Frýdl, Menšík (89. Vymětal), T. Motal, Červenka (70. Drábek), Sedlák (106. Zůvala), Konečník, L. Motal, Oračko (54. Zavadil). Trenér: Lukáš Motal.