„Tento zápas se mi hodnotí velmi dobře. Kluci, až na pár spálených šancí, totiž do puntíku splnili to, co jsem po nich chtěl. Dobře presovali, míč šel rychle od nohy a útoky chodily přes křídelní prostory. Navíc se nikdo nezranil a atmosféra v kabině je dobrá. Už se nemůžu dočkat prvního mistráku," liboval si po jasném vítězství kozlovický kouč František Rolinc.