Slavia vyhrála 2:0 po brankách Holeše a Tecla. Sparta byla lepším týmem v první půli, kdy Hložek opět pálil své šance. Hosty podržel brankář Kolář. A těsně před půlí pěkným obstřelem potvrdil skvostnou formu Holeš, který zažil životní týden své fotbalové kariéry, když veledůležitou branku vstřelil i na hřišti londýnského Arsenalu.

Sparta ovšem nemusí smutnit. Rukopis trenéra Vrby začíná pomalu ale jistě v její hře zapouštět kořeny. Soudím, že nebude dlouho trvat a Sparta začne být pro sešívané zdatným a silným protivníkem. K tomu ovšem budou muset přijít personální změny v obraně Letenských.

Sparta nutně musí posílit na pozicích krajních beků a taktéž získat stopera číslo jedna. Jasný vládce obrany mi u ní chybí jako sůl. Muž, který by nasměroval defenzivu správným směrem a uměl řídit hru celého týmu dozadu. Hancko ani Čelůstka podle mě nemají na hřišti tyto vůdcovské parametry a nedosahují kvalit v životní formě hrajícího Kúdely ze slávistického tábora.

A teď na druhý konec tabulky. Velkou vzpruhu před finišem získalo Brno výhrou v Českých Budějovicích. Při současné prohře Teplic se stejně ohroženou Mladou Boleslaví nám vyvstává nová zápletka v boji o záchranu.

Brno ztrácí na družinu Radima Kučery již pouze tři body a osm kol před koncem začíná vidět světlo na konci tunelu. Nicméně jsem stále přesvědčen o tom, že Brno soutěž bohužel neudrží. Zato lístek do druhé ligy již pevně drží v rukou hráči Příbrami a Opavy. Tyto týmy letos absolutně nestíhají svým soupeřům a sestup je nemine.

Tento víkend vyloupila Příbram naše Sigma i přes z mého pohledu nepřesvědčivý výkon hlavně v první půli. Nakonec jsme však odjížděli po šesti letech se třemi body. A to je to, co se počítá.

To Opava si ani nečuchla ve slezském derby a její naivní obrana schytala trojku od Baníku, který předvádí pod trenérem Smetanou zajímavé výkony. Jsem zvědav, zda bude posvěcen jako hlavní kouč i pro příští ročník.

V boji o bednu zvítězily Slovácko i Jablonec a budou se ještě usilovně prát o senzační druhé místo. To Plzeň dalším bezkrevným výkonem umenšila šance na Evropu a bude již jen spoléhat na MOL Cup. Je pro mě až nepochopitelné, jakou důvěru má trenér Guľa přes opravdu mizerné výsledky v tomto ročníku. O jeho osudu jistě rozhodne pohárové semifinále proti Spartě. Myslím, že to bude Guľův umíráček.

Autor: David Kobylík