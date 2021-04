Nicméně já hodnotím pouze jeho vliv na hru týmu, na spoluhráče, na výsledky Slavie. Sám je ve 34 letech už neprodejný, ale svým vlivem zvedá systematicky o minimálně 50 miliónů cenu našeho odchovance Davida Zimy. Vedle Kúdely je to naprosto jiný hráč, než vedle jiného spoluhráče.

Kúdela je pro mistra zkrátka nepostradatelným lídrem, což prokázal o víkendu v Liberci, kde navzdory složité osobní situaci pět minut před koncem suverénně proměnil penaltu a rozhodl. Věřím, že by byl šéfem obrany národního týmu, že na Euru nebude, je obrovská škoda.

Naše Sigma remizovala s Teplicemi 1:1. Průběh jako vždy: vedení Olomouce, vyrovnání soupeře a pak marná snaha o zisk 3 bodů. Hojně se spekuluje o našem trenérovi pro příští ročník. Do této polemiky se nechci moc pouštět, ale jedno pronesu naprosto jednoznačně. Pokud trenér Látal skončí a nebude mu prodloužena smlouva, tak jeho nástupce slízne smetanu.

Ne z důvodu, že bychom hráli tak špatně, jak někoho možná napadne, ale z toho důvodu, že mužstvo je pod Látalem skvěle kondičně připraveno. Případný nástupce se hned může vrhnout na herní a taktickou stránku, kde rezervy tým jistě má. Nový kouč může opravdu udělat s týmem terno.

Jaký rozdíl oproti tomu, kdy Látal přebíral mužstvo naprosto bez kondice. Teď se na mě možná seběhne řada kritiků, že se na naši hru nedá koukat, což je do jisté míry pravda, ale i slavný Karel Brückner vždy říkal, že bez pořádného útočníka se nedá hrát a toho my bohužel už pár let nemáme. To bude další úkol pro vedení pro novou sezonu.

Sparta v extrémně důležitém utkání se Slováckem o kvalifikaci Ligy mistrů zapsala šťastné 3 body. Jablonec zůstal ve hře remízou v Plzni, která propásla možnost dotírat na pohárové umístění z ligové soutěže.

Zkrat předvedlo Brno domácí prohrou s Pardubicemi a propáslo exkluzivní možnost dotáhnout se na první nesestupovou pozici Teplic. Ještě fatálněji selhal doma Zlín s Příbramí. Družina trenéra Páníka je v hluboké výsledkové krizi, nicméně má náskok na týmy opravdu ohrožené sestupem.

Baník nepotvrdil domácí výhru a remizoval na Bohemians a Opava v Boleslavi znovu padla. V posledním utkání Karviná přehrála Budějovice.

Autor: David Kobylík