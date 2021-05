Sám jsem byl před 20 lety u toho, kdy mě Pavlín Jirků káral za to, že jsem jej málem připravil o 200 hrušek, jablek, kapříků nebo jak chcete nazvat úplatek, když jsem pár minut před koncem právě v Jablonci v ligovém duelu vyrovnal.

Nicméně v uplynulém ligovém kole se hrál normální ligový zápas, kdy Jablonec nevyužil své šance a z ojedinělé akce inkasoval. Sám se mohutně snažil vyrovnat a v 90. minutě Vašek Pilař zazdil tisíciprocentní šanci. Nezazdil ji ale tak, že by zakopl balon na tribuny. Jen kvůli neskutečnému zákroku domácího gólmana neskončil míč v síti.

Dnes jsem přesto slyšel od x lidí názor, že to bylo domluvené.

Položil jsem všem stejnou otázku, zda viděli Pilařovu šanci potažmo celý zápas. Odpověď?! Nikdo neviděl, ale blbých keců o fotbale milión!

Ano, fotbal si za svoji reputaci může sám, o tom nepochybuji. Nezavírám oči a nedělám, že zde nebyly aféry. Byly! Ale buďme normální fandové a ne hloupé ovce, které hned bečí, jak je vše zmanipulované, koupené, prodané.

Vždyť to popírá selský rozum a uráží aktéry onoho utkání. Jó, pokud někdo má důkazy, ať s nimi přijde a ať následuje trest. Ale toto hloupé hanění našeho pořád nejoblíbenějšího sportu, si fakt nechme.

V zahraničí Bayern prohraje s Mainzem doma a v životě neuslyšíte, že něco bylo cinklé. Liverpool jako úřadující mistr prohrál 6krát v řadě doma, a to s outsidery. Ale nikdo v Anglii nezmínil nic o úplatcích či prodaném zápase. Takových příkladů je týden co týden v Evropě spousta. Jen my jsme stále ti malí uplakaní Středoevropané, kteří všude vidí jen komploty a vymýšlejí různé teorie. Dokud nezačneme myslet pozitivně, být zdravě sebevědomí a hlavně nezačneme pracovat tvrdě, tak se nikam neposuneme. Toto platí obecně nejen ve sportu, ale i v životě.

Další událostí kola byla divoká výhra Sparty v Mladé Boleslavi 5:4. Šílená až tragická defenziva Letenských musí dělat vrásky trenéru Vrbovi, přestože si skoro jistě touto výhrou zajistili druhé místo, tak příští ročník evropských pohárů je za dveřmi. S touto defenzivou by ovšem Sparta opět udělala Lize mistrů velmi rychle pápá.

Slavia nezvládla duel s Karvinou, která má nyní v rukou, respektive v nohou osud Teplic, neboť je přivítá na svém hřišti a v případě úspěchu hostí bude rozhodnuto o všech sestupujících už před posledním kolem. Přiznám, že obrovsky fandím Radimu Kučerovi ať se mu to povede a spadne Příbram.

Sigma zapsala vítězství v Opavě a zároveň nastoupila se spoustou mladíků, což je dobrá věc pro jejich oťukání v lize, neboť nyní mohou hrát bez tlaku, když umístění je již dlouho dáno.

Ostudu si naopak utrhla Bílkova Plzeň, když po tragickém výkonu podlehla pro mě stále jasnému „týmu roku“ Pardubicím.

Slovácko dosáhlo úspěchu a kvalifikovalo se po tomto kole do evropských pohárů. Práce, kterou odvádí trenér Svědík a jeho družina, si letos toto ocenění opravdu plně zaslouží.

Takže gratulace!