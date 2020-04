Počty jsou neúprosné. Pokud se přerušené soutěže nerozehrají po koronavirové pauze v poslední třetině dubna, bude takřka nemožné je dohrát.

„Máme připravený harmonogram i datum, do kdy bychom museli začít. Není tak těžké jej vypočítat. Potřebujeme odehrát 16 kol a už podle původního programu máme naplánované dvě vložené středy,“ prozradil Pavel Nezval, předseda řídící komise pro Moravu, pod jejíž gesci spadají Moravskoslezská fotbalová liga a divize.

„Připravujeme různé varianty. Důležité pro nás bude i to, jestli se rozběhnou první a druhá liga, které patří pod Ligovou fotbalovou asociaci. Každopádně příští týden, 7. dubna, je výkonný výbor, a tam musí padnout jasné slovo. Ať už definitivní rozhodnutí, nebo termín, do kdy ještě můžeme počkat,“ doplnil Nezval.

UEFA CHCE DOHRÁT PRVNÍ LIGY

Snaha dohrát nejvyšší soutěže vychází přímo z UEFA. Například proto, aby se mohl v nové sezoně rozběhnout kolotoč evropských pohárů. Tuzemským klubům by se s restartem také ulevilo. Když se nehraje, prohlubují se finanční ztráty.

I kdyby se hrálo bez diváků, zápasy by mohly být aspoň v televizi. UEFA už uvažuje i o tom, že by se mohla sezona protáhnout do července. Zkrátka pro záchranu nejvyšších dvou lig se bude dělat maximum.

U nižších soutěží je to ale komplikovanější.

„V amatérském fotbale si moc neumím představit, že by se hrálo v červenci. To samé platí i pro kola vložená středeční kola. Jednou, dvakrát ano, ale ne dlouhodobě,“ řekl předseda krajského fotbalového svazu Stanislav Kaláb. „Navíc buďme realisté. Veřejné akce se budou povolovat až na závěr všech opatření,“ dodal Kaláb.

„Logicky se taky nabízí, jestli soutěže jako třetí liga, divize a další mají cenu bez diváků,“ zamýšlí se Nezval, který se dívá velmi podobně i na nahuštěný program v amatérských soutěžích. „Nehledě na to, že stačí jedno onemocnění, celý tým jde do karantény a máme po soutěži,“ doplňuje.

„Rozhodující pro všechny je zdravotní stránka. Všichni bychom si návrat na hřiště přáli, ale obávám se, že vše směřuje k tomu, že se sezona nedohraje. Rozhodující však bude slovo svazových orgánů,“ řekl Kaláb.

CO S PODZIMNÍMI VÝSLEDKY?

V případě, že by se fotbalové soutěže skutečně nerozběhly, bude klíčovou otázkou, co se stane s dosavadními výsledky.

V zásadě existují jen dvě varianty. První – anulování výsledků a tím pádem žádné sestupy a postupy. Zkrátka stav, jako by ročník 2019/20 vůbec nezačal. Druhá – ponechání výsledků odehraných zápasů a postupový a sestupový klíč se bude řídit podle nich.

Především MSFL by v případě, že profesionální fotbal na rozdíl od amatérského sezonu dohraje, musela splnit roli nárazníku.

„Jsme na to připraveni. Variant, jak to zvládnout, je pořád ještě více. Stoprocentně ke konečnému verdiktu sezveme znovu všechny kluby, protože soutěž je jejich,“ řekl Nezval.

„Každé rozhodnutí, ať bude jakékoliv, někomu uškodí. Všichni se musí snažit vybrat z těch špatných, to nejlepší,“ shodli se oba funkcionáři.