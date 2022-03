Například v Hranicích už jedno takové dítě Sportovní klub přijal. „Viděl jsem je tam poprvé minulý týden, řešili jsme i zápis do školy, chlapeček má deset nebo jedenáct let. Dostali kontakt, mluvil jsem s nimi přes překladatelku,“ popisuje předseda SK Hranice Daniel Vitonský. „V Hranicích je to hodně o zaměstnancích ve větších firmách, za kterými přijely rodiny,“ vysvětluje situaci.