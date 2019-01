Hranice/Přerov – Čtyři kola moravskoslezské divize skupiny E už jsou minulostí a před námi je velké lokální derby SK Hranice vs. 1.FC Viktorie Přerov. Veřejností sledované utkání o „vládce" okresu je na programu v sobotu od 16.30 na stadionu v Hranicích.

Oba týmy jsou, dá se říci, zatím překvapením letošního ročníku. Hranicím, co by nováčku soutěže, patří se sedmi body šestá příčka za dvě vítězství, jednu remízu a prohru. Přerov, který se v minulé sezoně v soutěži zachránil až díky skvělému jaru, je na tom s kompletně novým týmem dokonce ještě lépe. Ve čtyřech utkáních třikrát zvítězil, jednou remizoval a s deseti body se drží v čele soutěže.

Jak nahradit Hýbnera?

Oba týmy však musí řešit problémy se zraněnými hráči.

„Vítězná sestava se nikdy moc nemění, jedna změna je ale vynucená. V týdnu se zranil Roman Hýbner, takže do utkání nenastoupí, což je dosti citelné oslabení zadních řad. Na tréninku si podvrtnul kotník a má na čtrnáct dní dlahu. Mám vymyšlené asi tři varianty, jak jen nahradit," prozradil kouč Přerova Richard Švehlík.

Dobrou zprávou je alespoň návrat Ondřeje Mrázka. „Z marodů se ještě nikdo neuzdravil. Do utkání může zasáhnout alespoň Ondřej Mrázek, kterému skončil trest," sdělil.

Přerov hrál zatím jen jedno utkání na hřišti soupeře, odkud přivezl bod. V import věří i tentokrát. „Na zápas se těšíme a věříme v bodový zisk," dodal Richard Švehlík.

Zranění pronásledují i Hranice

Problémy se sestavou musí řešit i hranický kouč Petr Zatloukal.

„Už v minulém utkání v Petrovicích nemohli nastoupit ze zdravotních důvodů Tomáš Chrastina ani Petr Modelský a dobře to s nimi nevypadá ani pro tento zápas. Máme ale poměrně široký kádr, tak bychom měli tyto klíčové hráče nějakým způsobem nahradit," pevně věří.

Zcela fit je už alespoň Robert Pecha, který hrál v Petrovicích s teplotami a v 63. minutě šel ze hřiště dolů.

O něco větší tlak před derby cítí určitě Hraničtí, kteří hrají doma a měli by tvořit hru.

„V týdnu jsme se hráčům snažili co nejvíce odlehčit a připravit je na zápas tak, jako by nešlo o derby, ale o normální mistrovské utkání. Snažíme se navodit atmosféru klidu a zbytečně nezdůrazňovat, že jde o prestižní zápas. Nechceme, aby si hráči zabírali, že je to derby," vysvětluje psychologickou strategii kouč Zatloukal.

První derby letošního ročníku divize mezi Hranicemi a Přerovem má výkop v sobotu o půl páté na stadionu v Hranicích.

Výsledky a sestavy z minulého kola

1.FC Viktorie Přerov – FK SAN-JV Šumperk 3:0 (2:0)

Branky: 3. Koutný, 45. Schlehr, 81. Dlouhý.

Přerov: Švéda – Hrabal, Hýbner, Zselezo, Netopil – Zaoral (72. Mika), Hrušák, Schlehr, Koutný – Zachar (58. Šolín), Dlouhý (84. Sedlář). Trenér: Richard Švehlík.

Lokomotiva Petrovice – SK Hranice 3:0 (1:0)

Branky: 23., 53. (obě z pen.) Dittrich, 69. Hojdysz.

Hranice: Matůšů – Kundrát, Merta, Wojnarovski, Čáp – Bušina (84. Malaník), Kufa, Málek, Pecha (63. Orava) – Kušner (80. Pokorný), Ferenc. Trenér: Petr Zatloukal.

Prozatímní výsledky v divizi po čtyřech kolech

Přerov – Nový Jičín 2:1

Přerov – Lískovec 1:0

Val. Meziříčí – Přerov 3:3

Přerov – Šumperk 3:0

Hranice – Mikulovice 2:1

Havířov – Hranice 2:3

Hranice – Morkovice 1:1

Petrovice – Hranice 3:0