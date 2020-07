Sportovní fanoušci na Přerovsku se letos v srpnu opět mohou těšit na fotbalové i hokejové reprezentanty v akci přímo na trávníku. Tentokrát navíc i s hudebním doprovodem.

„Normálně tuto akci chystám půl roku, teď na to mám vlastně měsíc. Je to sice složitější i kvůli tomu, že vše tentokrát proběhne trošku jinak, k tomu se přidala horší ekonomická situace, nicméně si myslím, že akce se povede. Už dnes mám skvělé odezvy od některých hráčů,“ pochvaluje si Pavel Novák.

Do kozlovického sportovního areálu by tak měli v neděli 2. srpna odpoledne zavítat třeba Novákův syn a reprezentant Filip, Marek Heinz, Petr Uličný nebo třeba Václav Kadlec.

Z hokejistů by to měli být Přerované Martin Zaťovič, Tomáš Kundrátek, dorazit ale může plejáda reprezentantů, ve hře jsou i další zajímavá jména.

POPRVÉ S KONCERTEM

Velkou novinkou bude večerní kulturní program. Pátý ročník akce Sportovcům na dětech záleží letos do svého názvu ke sportovcům přibral i muzikanty.

Na speciálně postaveném pódiu v Kozlovicích se tak představí legendární přerovská kapela Pirillo, dále pak Black Rose nebo Kameron, v jehož sestavě nechybí extraligový přerovský hokejista (a bubeník) Jakub Herman.

Tím nejdůležitějším je však charitativní rozměr akce. Také letos poputuje výtěžek z dobrovolného vstupného či tomboly na podporu dětské hematoonkologické kliniky v Olomouci.

Důkazem, že benefiční utkání má smysl, je třeba příběh malého Kryštůfka, který se v posledních letech stal tváří projektu. A nyní už je vyřazen ze seznamu aktivně nemocných.

„To je skvělá zpráva. Je to úplně pohodový malý kluk, který určitě přijede. Charita tam bude vždy, jinak ta akce nemá smysl. Chybět nebude ani dětská zóna, která by děti měla vést k pohybu, o tom to všechno je,“ dodal závěrem Pavel Novák.

SPORTOVCŮM A MUZIKANTŮM NA DĚTECH ZÁLEŽÍ 2020

Kdy: neděle 2. srpna od 14.00

Sportovní program: utkání přípravek, zápas legend, tombola

Hudební program: Kameron (17.00), Black Rose (18.00), Pirillo (19.00)