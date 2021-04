„Chceme ukázat vládě, že i když s tím úplně nesouhlasíme, tak jsme ochotni ji ještě poslechnout. Do budoucna je tohle nehratelné a neřešitelné, musí to být jinak,“ je si vědom šéftrenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov David Chuda.

Z devadesátky pondělních antigenních testů byl pozitivní jediný, Viktoriáni se tak od úterý začali řídit týdenním plánem. Každá kategorie bude mít týdně dva až tři tréninky.

Ty se pochopitelně musí řídit novými nařízeními – na jednom hřišti se může pohybovat maximálně šest dvojic. Ty by od sebe měly mít alespoň desetimetrové rozestupy. Pro základní cvičení jde o přijatelné podmínky, i když v praxi těžko půjdou dodržovat na sto procent.

„Dlouho jsme nebyli na hřišti. Proto začínáme úplně základními a jednoduchými cvičeními, kde si vystačíme jeden nebo dva. Nepotřebujeme nějaké kombinace. Začneme od základů a jak se začne zlepšovat kondice, budeme přidávat hry malých forem, pak větších forem,“ nastínil Chuda.

Postupně však všichni fotbalisté počítají s návratem do normálu, tedy do kontaktního fotbalu a přípravy, která by také umožnila bezpečný restart soutěží.

KOZLI ZPÁTKY V AREÁLU

Pohled na prázdná sportoviště v Kozlovicích je od pondělí také o něco veselejší. Každý den se v malebném areálu u Přerova prostřídá jedna kategorie zdejšího klubu, od přípravky po divizní muže.

„Děláme to tak, aby se mužstva v areálu nepotkávala, než se něco změní,“ nastínil předseda FK Kozlovice Lubomír Korytko.

K organizovanému sportování se vrátila také početná fotbalová mládež SK Hranice. „Udělali jsme speciální rozpis, abychom se potkávali co nejméně. Domluva je jasná, dvojice se pohybují v nějakých koridorech, máme snahu to dodržovat,“ popsal šéftrenér hranické mládeže Jan Jursík.

Do tréninku by se postupně měly dostat všechny kategorie.

„Ještě je to trošku pod vlivem počasí, uvidíme, co ti nejmenší. Dnes (v úterý, pozn. red.) jsme trénovali v nějakých třech stupních,“ dodal Jursík.

Ani nepřívětivé počasí ale většinu mladých fotbalistů od návratu na hřiště neodradilo. To je dobrá zpráva na závěr.