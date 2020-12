Kategorie U15, zároveň trénink brankářů, přípravek i přátelské utkání nejmenších fotbalistů. Takto byla na delší dobu přerovská „umělka“ zaplněna naposledy.

„Maximální počet padesáti lidí jsme ještě využili nejvíc, co to šlo. Od pátku máme zase utrum,“ krčil rameny šéftrenér mládeže 1. FC Viktorie Přerov David Chuda.

„Komplikuje nám to život hodně, protože teď v zimě můžeme trénovat jen na umělce a v halách. Ty se uzavírají, takže hlavně pro nejmenší je to problém. Budou muset trénovat na mrazu,“ zmínil Chuda.

A ne, že by o zimní přípravu nebyl zájem. Některé kategorie Viktoriánů budou trénovat i během Vánoc, aby dohnaly manko z neaktivních měsíců a týdnů, během nichž klub využíval třeba společné on-line tréninky.

„Máme teď větší docházku díky tomu, že teď trénujeme jen dvakrát nebo třikrát týdně. Normálně je to čtyřikrát týdně plus zápas, takže děti teď chodí skoro ve sto procentech, což je pozitivní,“ vyzdvihl David Chuda.

Zároveň ale počítá s tím, že některé děti zkrátka na fotbal zanevřou.

„Odliv hráčů tam nějaký je, naštěstí ne extrémní, čekali jsme to horší. Ono to ale přijde. Kluci zjišťují, že nemusí chodit v podstatě do školy, chodí tam jednou za dva týdny. Nemusí chodit na fotbal, protože to každý omluví stylem – je koronavirus. My ten největší odliv teprve čekáme,“ říká kouč.

Ten je zároveň učitelem na základní škole a pohyb dětí má pod drobnohledem.

„Je to katastrofa. Ve školách není tělocvik, místo toho bereme teorii, což sice má něco do sebe, ale pro některé děti je tělocvik dvakrát týdně jediným pohybem, který mají. Pokud ho mít nebudou, nebudou schopné se vůbec pohnout, budeme tlustí, a to bude pro děti horší než celý koronavirus,“ uzavřel David Chuda.