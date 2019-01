Muži 1. FC Přerov překvapivě uspěli v Olomouci

Přerov - (FOTOGALERIE)Muži 1. FC Přerov měli na pořadu druhé kolo krajského přeboru a do Olomouce za béčkem 1. HFK neodjížděli rozhodně jako favorit souboje. O to milejší je import tří bodů do Přerova za vítězství 2:1 (1:0).

Po opatrném začátku udeřili v polovině první půle hosté. Za hranicí velkého vápna Schlehr přiťukl míč Střelcovi a ten dal svému jménu ještě větší punc kvality nekompromisní bombou do pravého horního růžku domácí branky. To vyburcovalo hráče 1. HFK k ještě větší aktivitě, ale do přestávky se jim vyrovnat nepodařilo. Ve stejném trendu domácí pokračovali i ve druhém dějství. Stupňovali svůj tlak, k čemuž jim napomohl i Cigánek hloupým vyloučení za druhou žlutou kartu dvacet minut před koncem utkání. Málokdo z přítomných by v těchto chvílích vsadil na Přerov. Akcie 1. FC však nečekaně vzrostly po akci, na jejímž konci byl Liška. Z pravé strany nevídanou křižnou střelou vymetl pavouky z levého horního rohu domácí svatyně – srdce hřející fotbalový okamžik. Olomouc bušila do defenzivního valu Přerova v čele s vynikajícím gólmanem Fikrem. A když byl i on překonán, zastoupili za něj obránci. Za jeho záda dvě minuty před koncem pronikl centr, který doplachtil do sítě, aniž by jej někdo v klubku hráčů tečoval. Druhou radost v podobě vyrovnání si však domácí nedopřáli a 1. FC si odvezl cenné tři body. Sestava: Fikr – Mrázek, Václavíček, Hýbner, Hrabal – Schlehr, Pola, Koutný, Střelec (80. Jelen) – Liška (88. Smékal), Bernard (59. Cigánek). Dorostenci S velkou zvědavostí se čekalo na výsledky zahajovacího kola MSDD, skupiny E. Přerov odjel do Zábřehu na Moravě a vedl si dobře pouze z jedné poloviny. Starší dorostenci převedli festival neproměněných šancí a prohráli 0:1 (0:1). Do snad jediné pořádné příležitosti se dostali domácí útočníci po chybě 1. FC ve středu obrany – to se ocitl gólmanovi Judasovi tváří v tvář zábřežský útočník a nedal mu sebemenší šanci. Špatná střelecká potence Táborského, Simona, Nuce a Machače, který nastřelil tyč i břevno způsobila, že Přerovu zůstaly oči pro pláč. Sestava: Judas – Přidal, Zselezo, Dostál, Navrátil (65. Slanina) – Táborský, Machač, Nuc (60. Čtvrtníček), Čechák (80. Václavíček) – Simon, Talach (58. Lukáš). Trenér 1. FC Přerov Pavel Koral po utkání konstatoval: „Když nedáme branku ani z jasných příležitostí, nemůžeme uspět!“ Mladší dorostenci sehráli na vlas stejné utkání, jako poslední přípravný zápas s Hranicemi. První poločas byl z jejich strany kostrbatý, malátný a ustrašený. Zábřeh se ujal vedení z penalty za faul Doležela. Bylo vidět, že trenér Švehlík v poločasové přestávce zvýšil při hodnocení první půle hlas, protože na hřiště přišlo jiné družstvo. Najednou bylo přerovských všude plno. Navrátilův centr našel Chudu a bylo srovnáno. Rozhodnutí přišlo deset minut před koncem. Tihelka skvěle asistoval Doleželovi, ten napravil svou chybu z prvního dějství a rozhodl o putování tří bodů do Přerova za výhru 2:1. Sestava: Sohlich – Dostál, Kryška, Pospíšil (41. Přikryl), Doležel – Zatloukal, Tihelka, Mika, Zaoral – Janováč (38. Chuda), Navrátil (75. Bosák). Ženy Fotbalistky 1. FC nastoupily v pohárovém utkání proti 1. DFK Holešov a prohrály 3:4 (2:2). Za Přerov se trefily Mikulová, Petrášová a Mokrušová. Žáci Áčka žáků před startem divize odehrála přípravná utkání v Chropyni. Starší porazili svého soupeře 4:1 (2:1), když se třikrát prosadil Grečmal a jednou Zimčík. Mladší se nenechali zahanbit a rovněž stejného protivníka zdolali 5:3 (1:1) po třech trefách Doupala a dvou gólech Šemra. Béčka žáků si pozvala Uničov. Starší už o poločase prohrávali 0:3. Potom dal Zaoral jedinou branku 1. FC a konečný výsledek zněl 1:4. Mladší béčko muselo bohužel odehrát svoji přípravu pouze s osmi hráči v poli a to se projevilo i na výsledku 2:6 (1:2). Za Přerov se trefili Duda a Perutka. Přesto byl trenér Grečmal s přístupem hochů spokojen a pochválil chlapce za nasazení. Utkání Již dnes odjíždí oba dorostenecké týmy do Hlučína k dalšímu kolu MSDD. V sobotu se konečně představí doma s béčkem Vítkovic (10.15 a 12.30). Po nich nastoupí muži v krajském přeboru proti Sokolu Určice (16.30). V neděli pak odstartují áčka i rezervy žáků své mistrovské soutěže. Áčka přivítají v divizi Jeseník (10 a 11.45) a odpoledne v krajském přeboru bude soupeřem béček žáků FC Šternberk.

Autor: Luděk Judas