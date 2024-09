„Pěkný gól, mohl by to David Kobylík naučit i naše hráče, teď se nám střelecky moc nedaří,“ vtipkoval předseda kozlovického klubu Lubomír Korytko.

„To je to, co říkám i mým svěřencům, ať se nebojí jít do vápna. Kdysi jsem to uměl, tak se snažím jim tohle na trénincích předat, snad to k něčemu bude,“ usmíval se David Kobylík, který mohl po změně stran v závěru po další pěkné individuální akci ještě mírnit porážku Sigmy, v jejímž dresu nechyběli například Michal Hubník, Oldřich Machala, Ladislav Kučerňák či trenér Radek Drulák.

Soupiska Sigmy: Zbořil Jiří, Kobylík David, Machala Oldřich, Drulák Radek, Hubník Michal, Kolečkář Jan, Mrázek Petr, Kučerňák Ladislav, Čech Marek, Kirschbaum Petr, Staroba Lukáš, Vyskočil Michal

Za Kozlovice naskočilo několik borců, kteří před deseti lety vykopali týmu postup do divize i opory z let poměrně nedávných a zkušení borci z B-týmu. Mládí a kvantita tak zvítězily.

„Byli jsme přeci jen o trošku mladší a bylo nás hodně, takže kluci ze Sigmy postupně trošku odcházeli,“ usmívala se jedna z kozlovických legend Michal Jemelka. „Bylo super se opět takto sejít a zahrát si,“ dodal Jemelka.

Soupiska Kozlovic: Kadlec Petr, Málek Jaroslav, Kalabus Marek, Jemelka Michal, Petráš Tomáš, Střelec David, Šolín Jakub, Kuba Jiří, Krampla Martin, Hlávka Pavel, Vlachopulos Michal, Šidlo Miroslav, Mánek Vladimír, Heger Tibor, Vaculík Pavel, Takáč Miroslav, Vrba Ondřej, Kaďorek Lukáš, Kocfelda Jiří, Vyskočil Aleš, Dyčka Vilém. Trenéři: Bouchal Zdeněk, Štěpaník Kamil, Skopal Alois.

Fotbal v Kozlovicích oslavil 100 let | Video: Deník/Ivan Němeček

Kromě fotbalového programu si stovky návštěvníků užily také zajímavé soutěže, ocenění dvaceti významných osobností FK Kozlovice, atrakce pro děti, tradiční dobroty z grilu a udírny a v neposlední řadě večerní zábavu s kapelou Forum.