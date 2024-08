Byl to pro vesničku u Přerova pech. Brankář domácích Jakub Obzina si v osmé sérii nejenže sáhl na pokus Miklíka. On ho i vyrazil, avšak nešťastně k protější tyči do brány. „Je to o štěstí, ale mrzí mě to. Hlavně tu osmou jsem měl na ruce, už jsem myslel, že jsme vyhráli. Nakonec to skončilo v bráně,“ kroutil hlavou kozlovický brankář. „Natahoval jsem se na dlouhou ruku, překlopilo ji to a zapadlo do sítě. Věřil jsem v postup,“ dodal.

Fotbalisté FK Kozlovice v utkání MOL Cupu proti ČSK Uherský Brod. Obzina byl kousek od chycení penalty | Video: Deník/Ivan Němeček

Poté se jediným neúspěšným exekutorem rozstřelu stal Filip Vítek. Timotej Šipoš po něm s přehledem proměnil a Vítek se tak stal smolným hrdinou zápasu.

Fotbalisté FK Kozlovice v utkání MOL Cupu proti ČSK Uherský Brod. Filip Vítek neproměnil | Video: Deník/Ivan Němeček

„Je to zklamání. Výkon byl dobrý, zápas byl plný emocí a šancí, penalty jsou loterie. Bohužel to Filipovi uletělo. To se stane. Obza měl předtím penaltu na ruce, škoda,“ mrzelo zraněného kapitána Kozlovic Alexe Řeháka.

Ten z lavičky z pozice asistenta trenéra Kobylíka sledoval vyrovnaný první poločas, ve kterém blíže gólu byli domácí. Po výborné práci agilního Michla se v brejkové situaci ke střele dostal Daniel Horák, jeho rána skončila na tyči.

„Hráli jsme na dva útočníky, letní posila Adam Bršlica se konečně dostal do zápasu a pomohl nám hodně. Udržel spoustu balonů, těžili z toho další kluci. Paťa Michl nastoupil na jiné pozici a odehrál velmi dobrý zápas. I dozadu to byl dobrý zápas,“ hodnotil Alex Řehák.

Také úvod druhé půle patřil Kozlovicím. Ze zajímavého náporu a několika možností však gól nepřišel. Kozli poté prostřídali a iniciativu převzali hosté, obrana domácích však byla připravena.

„Uherský Brod pak hodně zjednodušil hru, hrál dlouhé míče na šikovné útočníky, kteří na konci dokázali udržet více balonů,“ ohlížel se Řehák.

A tak došlo na pro Kozlovice smolné penalty. „Věřil jsem. Včera na tréninku jsme penalty trénovali, bohužel. To se prostě stane,“ uzavřel Alex Řehák.

Fotbalisté FK Kozlovice v utkání MOL Cupu proti ČSK Uherský Brod. Hosté slaví postup po penaltách | Video: Deník/Ivan Němeček

FK Kozlovice – ČSK Uherský Brod 0:0. Pen: 8:9

Rozhodčí: Silný – Vejtasa, Brázdil. ŽK: Michl, Kostka, Pavlíček, Smolka – Pus, Flasar, Bulko, T. Šipoš, Novotný. Diváci: 251.

Kozlovice: Obzina – Pavlíček, Kostka, Horák (87. Zdražil), Vítek, Vaculík, Michl, Smolka, Vyhlídal (60. Foukal), Bršlica (69. Olšanský), Kozák. Trenér: Kobylík.