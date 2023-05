Milionová injekce. Jak Filip Novák pomohl Přerovu z dluhů

/TÉMA DENÍKU/ Platba solidarity. Mechanismus FIFA, díky kterému si menší kluby díky výchově budoucích talentů můžou přijít na pěkné peníze. Příklad z regionu? Když Filip Novák v roce 2018 přestupoval z dánského Midtjyllandu do Trabzonsporu za bezmála dva miliony eur, skoro tím zachránil mateřský Přerov, který se v té době potřeboval dostat z dluhů. Turecký klub byl totiž povinen rozdělit pět procent z přestupové částky mezi týmy, které Nováka vychovávaly mezi 12. a 23. rokem jeho života. Novák byl v přerovském 1. FC od roku 2001 do roku 2008, kdy odešel do Zlína. Z českých celků tak dostala nejvíc právě Viktorka.

Kliknutím zvětšíte Kliknutím zvětšíte

Filip Novák | Foto: ČTK

Tento článek jste si mohli přečíst díky předplatnému Deník Klubu