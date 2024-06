Déjà vu prožívá bývalý fotbalový reprezentant Filip Novák. Po necelé sezoně strávené v olomoucké Sigmě je znovu bez angažmá a rád by se ještě ukázal v zahraničí.

Fotbalista Filip Novák a hokejista Jakub Ferenc navštívili žáky ZŠ Za mlýnem | Video: Deník/Ivan Němeček

„Opakuje se to samé. Jsem volný hráč a řešíme něco v zahraničí, záleží na tom, jestli se to podaří, nebo ne. Až pak budu řešit případně Česko,“ hlásí zanedlouho 34letý obránce.

Zatím ale dle všeho žádná lukrativní nabídka nepřišla. „Ještě nic nemám. Skončila sezona a řešíme, co a jak, jakým směrem se vydat. Už před minulou sezonou jsem se netajil tím, že bych se rád podíval do zahraničí, bohužel to nevyšlo,“ připomněl Novák, že v listopadu se tak po osmi letech vrátil do české ligy.

Začala štace v olomoucké Sigmě, která však nedopadla dle představ. Výsledkově to byl hlavně na jaře propad na osmé místo tabulky. A mohlo být i hůř. O podivné atmosféře kolem klubu a jeho vedení nemluvě.

„Vnímal jsem to negativně. Hlavně skrz naše výkony. Nedá se nic dělat, takový je fotbal. Měli jsme potenciál hrát nahoře a bít se o přední místa. Nakonec jsme se báli, abychom neskončili v poslední skupině,“ dobře ví Novák.

Momentálně tak tráví čas i doma v Přerově, kde navštívil i Základní školu Za mlýnem, jejíž fotbalovou třídu sám v dětství navštěvoval.

„Byl jsem se projít po škole, mám tam i nástěnku, na kterou jsem věnoval dres. Potkal jsem učitele, kteří mě ještě učili. Bylo to fajn,“ usmívá se držitel ligového rekordu v počtu vstřelených branek obráncem v jedné sezoně.

Cítil on sám už od mala, že to jednou dotáhne až do velkého fotbalu? „Nevím, jestli jsem jako dítě vyčníval. Důležité bylo, že mě to bavilo. Vydržel jsem u toho a držím se doteď,“ zamyslel se.

„Podmínky byly tenkrát trošku jiné. Děti tady teď mají krásný trávník, to za nás nebylo, ale o to jsme byli vděčnější. Doufám, že se zase objeví někdo z Přerova, kdo udělá díru do světa. To záleží už jen na každém jednotlivci,“ uzavřel Filip Novák, který svou kariéru nastartoval ve Zlíně, odkud zamířil do Jablonce a v roce 2015 vystřelil do Evropy. V Midtjyllandu získal dánský titul, výborně se prezentoval i v tureckých klubech Trabzonspor a Galatasaray Istanbul. Potéé si vyzkoušel i exotické angažmá v Al Džazíře.

Uvidíme Nováka ještě v evropské soutěži? Vydá se do jiné, netradiční země? Nebo zůstane v Česku?