/FOTOGALERIE/ Hodně rychle zapomenout budou chtít divizní fotbalisté Přerova na první domácí zápas jara. „Snad zapomenou i diváci a příště přijdou zas,“ glosoval předseda klubu Břetislav Holouš. Viktorka padla se Slavičínem 0:3 a tohle skóre se dá považovat za milosrdné.

Fotbalisté 1. FC Viktorie Přerov proti FC TVD Slavičín | Foto: Deník/Jan Pořízek

„Byl to až trapný výkon, kluků mi bylo líto. Ani já, přestože bývám impulzivní, jsem už neměl síly. Hráči se v tom vykoupali sami,“ kroutil hlavou trenér Přerova David Rojka. „Chyběla tam dravost, nepřistoupili jsme k tomu jako k předešlým dvěma zápasům,“ dodal.

Po dvou remízách z hřišť soupeřů chtěli Přerované doma zaskočit druhý tým tabulky. Opak byl pravdou.

„Nezachytili jsme začátek zápasu. Soupeř byl u všeho dřív, měl odražené míče, vyhrával souboje. Střed hřiště nám nefungoval vůbec,“ všiml si Rojka.

Ve 28. minutě tak šel ze hřiště nejstarší hráč Přerovanů, 22letý Jiří Kratochvíl, to už ale Viktorka po dvou slepených brankách Žůrka a Vincoura prohrávala 0:2. Po špatné rozehrávce brankáře Mikeše navíc na 0:3 zvýšil ve 36. minutě opět Jakub Žůrek.

„Chtěl jsem to oživit, ale nepomohlo to. Na druhý poločas jsem to alespoň prostřídal, jediným pozitivem tak je, že hráli všichni,“ pokrčil Rojka rameny. „Propadli jsme ve všech atributech. Myslím, že Slavičín tak snadno ještě tři body nezískal,“ doplnil.

Sigma přišla o neporazitelnost. V Edenu schytala čtverku

Zápas ve druhém poločase připomínal spíše tréninkový zápas, do kterého zasáhli i oba přerovští hráči ročníku 2004 Filip Kuča a Adam Kocian.

„Kádr máme extrémně mladý, výkyvy tam tedy jsou. Dvě kola jsme odehráli nad své možnosti, teď to byl výbuch. Je na čem pracovat,“ má jasno David Rojka, který navíc opět postrádal nejlepšího střelce Davida Kašpárka.

„Chybí nám střelec. Nemáme tam teď nikoho, kdo umí dát gól. Absence Kašpárka je na zápasech vidět, naše snaha je spíše platonická,“ uzavřel David Rojka.

První výhru jara se tak jeho svěřenci pokusí vybojovat v sobotu 8. dubna, kdy opět doma přivítají HFK Olomouc.

Uničov studoval video, v Hranicích dominoval. Musíme jít dál, řekl Matějka

1. FC Viktorie Přerov – FC TVD Slavičín 0:3 (0:3)

Branky: 21. a 36. Žůrek, 22. Vincour. Rozhodčí: Jurajda – Broskevič – Silný. ŽK: Mirvald, D. Kuča – Škubník. Diváci: 135.

Přerov: Mikeš – Hretsajčuk, D. Kuča, Javora, Řezník – Kocian – Pistovčák (46. Otáhal), Repček, Kratochvíl (28. Vyroubal), Masný (46. F. Kuča) – Mirvald. Trenér: Rojka.