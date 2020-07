Mezi 26 nejlepšími kluby malého fotbalu v České republice nečekalo Kafki vůbec nic jednoduchého. „Určitým handicapem pro náš tým byla určitě velká neznámá, co se soupeřů týče, a také rozdílná pravidla,“ nastínil hrající prezident klubu Rudlof Pola.

Zatímco v krajské soutěži MF Olomouc se hraje v počtu hráčů 4+1 na házenkářské branky, republikové finále uznává systém 5+1 na větší brány.

„Začátek turnaje navíc začalo vydatně pršet, takže se chvíli bojovalo i s terénem a kluzkými míči. Bohužel se těsně před turnajem navíc zranil Zaoral a Bernard,“ popsal Rudolf Pola.

I tak ale RK Kafki coby olomoucký půlmistr sezony 2019/2020 a finalista ligového poháru poskládal velmi silný tým, který se opíral o zákroky gólmana Jiřího Pavlíka či o góly Tomáše Režného, Ondřeje Bučka, Lukáše Kaďorka nebo Jakuba Šolína.

„Z mého pohledu jsme předváděli velmi kvalitní hru s perfektní taktickou přípravou a zodpovědností na hřišti. Hlavně skupinová fáze byla z naší strany téměř bezchybná,“ pochvaloval si Rudolf Pola.

VÍTĚZE Z BRNA MĚLI NA LOPATĚ

V osmifinále přerovský tým porazil Vyhaslé hvězdy Praha 2:1, první velké drama pak RK Kafki absolvoval ve čtvrtfinále. V tom až na penalty přehrál 3:2 Vratimov. V semifinále pak šel Přerov do dramatického rozstřelu znovu. Tentokrát už po bezbrankové remíze nestačil na pozdějšího vítěze BKMK Topshoes.cz Brno.

„V semifinále se nám postavil papírově asi nejsilnější soupeř, který byl sice více na balonu, ale my bojovali a dotáhli zápas opět do penalt. Bohužel tady malinko zklamal ostřílený Pagáč, který se v tak důležitém okamžiku pokusil o ,Panenku‘ a poslal nás tak do boje o třetí místo,“ prozradil Rudolf Pola na facebookových stránkách RK Kafki.

Postup do evropské soutěže už ale měli Přerované v kapse, nic na něm nezměnila ani porážka 1:2 s loňským vítězem TJ Spoje Praha v boji o bronz.

„Na zápas o třetí místo se nám dva kluci zranili a síly už nám ubývaly. Určitě je to však pro nás i tak obrovský úspěch. Chtěli jsme s týmem zabojovat o Evropu. Spíš jsme jen doufali a je výborné, že se nám to povedlo,“ těšilo Rudolfa Polu.

Jediný letošní evropský klubový turnaj v malém fotbale by se měl uskutečnit v italském Riccione od 2. do 6. září 2020 pod názvem EMF EUROCUP.

Nejistotu stále představuje onemocnění Covid-19 a jeho celosvětová pandemie. „Modlíme se, aby se pohár uskutečnil. Situace tomu úplně nenahrává a bojím se, aby nedošlo k dalším opatřením. Snad to dopadne dobře. Těšíme se a určitě pojedeme rádi reprezentovat. Máme nachystané dva kluky, kteří nemohli do Kolína kvůli zranění. Až budou zdraví, budou pro nás posílení, jde o skvělé fotbalisty,“ poznamenal závěrem Pola.

Postupující týmy:

1. BKMK Topshoes.cz Brno

2. Jablíčka Chomutov

3. TJ Spoje Praha

4. RK Kafki Přerov