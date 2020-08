Divize nechce na testy. Prostějov postoupí bez boje, hrát nebudou ani Hranice

Postup do druhého kola domácího fotbalového poháru spadne prostějovským fotbalistům do klína bez toho, aby kopli do míče. Divizní Rýmařov nehodlá podstoupit povinné testy na koronavirus a ze soutěže odstoupil. Stejně tak učinily také Hranice, jež měly narazit na Blansko.

Fotbalisté Prostějova. Ilustrační foto | Foto: Deník / Miroslav Mazal