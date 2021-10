Daněk opět v reprezentaci, další Sigmáci mezi náhradníky

Olomoucký záložník Kryštof Daněk dostal opět pozvánku do reprezentace do jednadvaceti let od trenéra Jana Suchopárka. Naopak Tomáš Zlatohlávek, jenž ze Sigmy hostuje ve Vlašimi v kádru tentokrát chybí. V seniorské reprezentaci pak Hanáci prozatím zastoupení nemají, mezi náhradníky zůstal stoper Václav Jemelka a záložník Martin Hála.

Kryštof Daněk | Foto: Deník/Jan Pořízek

Osmnáctiletý Kryštof Daněk bude chtít rozšířit své dva starty za reprezentaci U21. Na posledním srazu naskočil do duelu se Slovinskem o poločase a pomohl týmu k vítězství 1:0. S Albánií (4:0) potom odehrál dokonce 80. minut a jednou se gólově prosadil. Naopak Tomáš Zlatohlávek k osmi minutám proti Slovinsku prozatím další nepřidá. Stejně jako chyběl v následujících zápasech předchozího srazu, tak chybí i v nominaci na dvojduel s Kosovem. Zápasy jsou na programu 7. října v 19 hodin na půdě soupeře a 12. října v 18 hodin v Českých Budějovicích. Foto: Hodolany zapsaly druhé vítězství během pár hodin Přečíst článek › V seniorské reprezentaci jsou prozatím jen mezi náhradníky Václav Jemelka a Martin Hála, kteří si tak ještě musí počkat, zda dostanou dodatečnou pozvánku na souboje s Walesem (8. října) a Běloruskem (11. října).