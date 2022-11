„Nedokázal jsem si představit, že bych někdy mohl hrát v reprezentaci. Po třetím gólu jsem byl dojatější,“ říkal hrdina ze Skalky, kterému se ve 23. minutě při pohledu do kamery leskly oči.

Nejhezčí den v životě?

Asi stoprocentně. Vždycky jsem si myslel, že budu vzpomínat hlavně na gól tady proti Spartě, ale tohle to převýšilo.

Vypadalo to, že se vám leskly oči už po tom třetím gólu. Nebo se to jen zdálo z kamery?

Už jsem byl takový dojatější. Je to krásný.

Zakončoval jste s lehkostí, žádná nervozita nebyla?

Byla nervozita před zápasem, ale už při rozcvičce opadla. Zápas se mi povedl.

Jak vám bylo po první šanci, ve které jste hodně přestřelil?

Řekl jsem si, že to je škoda, že jsem mohl dát gól při debutu a bylo by to hezké. Naštěstí se to povedlo později. Na nervozitě mi to ale nepřidalo, protože to tady znám a hned, jak jsem přišel na hřiště, tak jsem přestal být nervózní. Navíc trenér chtěl, abych hrál to, na co jsem zvyklý z klubu.

Každý gól byl úplně jiný, jak byste je popsal?

U prvního gólu mi dal Cuf (Vladimír Coufal) dlouhý balon, zpracoval jsem si jej špičkou a dal to kolem gólmana, před druhým mi to Suk (Tomáš Souček) prostrkával mezi stopery a já jsem to dal podél brankáře a třetí byl po centru Zmrhyho (Jaromír Zmrhal) a hlavou jsem to dal na zadní.

Na góly vám nahrávali kluci z Premier League, jaký je to pocit?

Kluci umí hrát dobře fotbal. Měl jsem v tom zakončení tentokrát štěstí, i když jsem mohl dát ještě více gólů. Jsem hrozně šťastný.

Jste šestý hráč v historii české a československé reprezentace, který dal při debutu hattrick. Zařadil jste se například po bok Bicana. Co na to říkáte?

Je to krásné, ale vůbec se s těmito hráči neporovnávám. Je pro mě pocta být vůbec v reprezentaci a moc jsem si to užil jsem.

V české historii jste úplně první.

Je to fakt krásné a nevím, co na to říct. Jsem fakt šťastný.

První sraz, první start, hned hattrick. Budete mít vůbec peníze na takové zápisné?

Nevím, možná si stáhnu Zonky a půjčím si, nebo nevím. Uvidíme.

Jak dlouho si myslíte, že budete odpovídat na různé gratulace?

To nevím, ještě jsem se na telefon nedíval. Sám jsem zvědavý, kolik tam toho bude.

Před pár lety jste řešil závažné zdravotní problémy. Napadlo vás, že by ta pohádka mohla být taková?

Nikdy by mě to nenapadlo. Ani že bych mohl hrát za nároďák.

Hodně kluků chybí, věříte, že byste se v reprezentaci mohl ukotvit?

Tak musím opakovat výkony i v klubu. Potom můžu být v reprezentaci. Jsem rád, že jsem dostal tuhle nominaci a hrozně si jí vážím.

Pět Olomoučáků v repre, jaké to bylo?

Je to fajn, že jsme všichni sigmáci nastoupili plus i Zimič, který je už pryč. Jsem rád, že nás tady je tolik a mohli jsme si to užít před domácími fanoušky.

Kolik lístků jste rozdal?

Moc ne. Rodina i kamarádi si je kupovali ještě dřív a potom už jen pár. Asi devět nebo deset.

Dres někomu věnujete?

Ne, určitě si ho nechám

Krouží kolem vás elitní české kluby. Otevřel vám hattrick cestu ještě více?

Už jsem říkal, že to budu řešit až po posledním zápase s Libercem, který hrajeme za týden v sobotu. Zatím jsem v Sigmě a mám tady smlouvu.

Nicméně v hlavě už něco určitě máte. Jsou nějaké preference?

Manažerovi jsem fakt řekl, že to budeme řešit až po sezoně. Nechtěl jsem toho mít plnou hlavu, ale hrát jenom fotbal a potom to budeme řešit.

Ale cenovku jste navýšil.

To nevím (úsměv).

Jak důležité bylo otevřít soupeře rychlým gólem.

Říkal jsem už před zápasem, že by bylo dobré vstřelit co nejdříve gól a potom se bude utkání vyvíjet dobře. Na videu bylo vidět, že to je houževnatý soupeř, že to nejsou žádní nazdárkové. Jsou solidní na míči, umí hrát fotbal a první gól nám hrozně pomohl.

Za tři dny vás čeká Turecku, zvládnete přepnout z této euforie?

Budu muset. Nic jiného nám nezbývá.

