Čekání na fotbal v Beňově ukončilo jedenáctigólové představení!

Konec čekání, fotbaloví fanoušci v Beňově si v sobotu plnými doušky vychutnali to, co jim koronavirová pandemie vzala. Přátelské utkání domácího adepta na postup do krajského přeboru s přerovskou Viktorkou mělo vše. Pěknou diváckou kulisu, jedenáct branek, krásné počasí a nechybělo ani oblíbené občerstvení.

Fotbalisté Beňova (v bílém) v přátelském utkání s přerovskou Viktorkou | Foto: Deník / Jan Pořízek