Příjemná atmosféra zavládla na středečním předávání cen jarní části TIP ligy čtenářů Deníku, které proběhlo v olomoucké restauraci Drápal. Na setkání se zástupci redakce Olomouckého deníku dorazili nejlepší hráči první poloviny ročníku 2019 včetně absolutního vítěze celokrajské soutěže Martina Hlavinky.

„Nebylo to nic jednoduchého, bylo to drama až do posledního kola. Byl jsem hodně nervózní,“ přiznal Martin Hlavinka ze Stařechovic na Prostějovsku.

Nejlepší hráč kraje zvítězil s pětibodovým náskokem před Davidem Zapletalem ze sousedního Služína.

„Šlo spíš o štěstí a náhodu. Balon je kulatý,“ usmál se Hlavinka. „Od šestého kola jsem se dostal do čela a už jsem před sebe nikoho nepustil. I když to bylo drama,“ hodnotil muž, který se vítězem TIP ligy stal již podruhé. Tentokrát se mohl radovat z výhry v podobě dvou vstupenek na říjnový kvalifikační zápas fotbalového ME 2020 mezi Českem a Anglií. „Je to super, perfektní, jsem překvapený. Je to vynikající cena,“ radoval se Martin Hlavinka.

Že hráčům z Prostějovska nadmíru dařilo potvrdilo i pořadí soutěže tříčlenných týmů. Zvítězilo družstvo FC Lahváč ve složení Martin Hlavinka, Antonín Hlavinka a Marie Hlavinková.

„Soutěž týmů jsme snad prožívali ještě víc, byly to ohromné nervy, nevěřil jsem tomu do posledního zápasu,“ popisoval člen vítězného týmu, který tak může plánovat pořádnou oslavu, kde poteče pivo Gambrinus proudem.

„Chtěl bych ostatním hráčům pogratulovat za výkony v jarním kole a popřát jim to nejlepší do podzimních bojů,“ dodal Martin Hlavinka.

„Už se těšíme, až to začne na podzim,“ dodal Antonín Hlavinka, dřívější dvojnásobný šampion TIP ligy.