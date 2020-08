Pro oba soupeře to byla generálka na start nové sezony krajského přeboru. Zatímco Dolany patří mezi tradiční účastníky soutěže a sezonu zahájí v neděli v Lutíně, Brodek u Přerova se vrací na scénu po 14 letech.

Obnovenou premiéru v krajském přeboru sehraje v sobotu od 17 hodin v Želatovicích.

„Oslovili nás a hned jsme reagovali, že chceme postoupit. Vzali jsme to,“ potvrdil brodecký trenér Tomáš Martinek, který v roce 2014 krajský přebor ovládl s týmem Kozlovic. Soutěž tedy dobře zná.

„Hráli jsme taky hodně přípravných zápasů s týmy z krajského přeboru. Nějaké rozdíly tam jsou, připravujeme se na to. Věřím klukům, že by to mohli zvládnout,“ prohlásil Martinek.

„Samozřejmě se ale těšíme na všechny zápasy. Pro kluky to bude něco vyššího, je to svátek pro celý brodecký fotbal. A je to zasloužené, my jsme se o postup snažili tři roky, kdy nám to o něco pokaždé uteklo,“ připomněl závěrem Tomáš Martinek.