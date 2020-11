Památný gól po úniku přes více než polovinu hřiště vstřelil také rodák z Kojetína Libor Žůrek. Právě po jeho brance Brnu za ostravský Baník z roku 2004 dostal přezdívku Forrest Gump. Diego Maradona byl pro dnes 41letého útočníka velkým vzorem.

VIDEO PAMÁTNÉHO GÓLU ŽŮRKA:

Zdroj: Youtube

NEJSLAVNĚJŠÍ GÓL MARADONY:

Zdroj: Youtube

„Byl jsem v šoku, přišlo to jako rána z čistého nebe, přestože měl celoživotní zdravotní problémy nebo nadváhu, částečně i kvůli drogám. Ale zasáhlo mě to, protože jsem ho jako malý kluk hltal. Hlavně po tom, co předvedl v Mexiku,“ zmínil Žůrek na památný šampionát, který sledoval ve věku prvňáčka.

„Takový gól, jako byl ten druhý proti Anglii, to už v dnešním fotbale a při dnešních obranách neuvidíme,“ má jasno aktuálně hráč Slavoje Kojetín v 1. A třídě.

OBSÁHLÝ ROZHOVOR S LIBOREM ŽŮRKEM:

Přes veškerou kontroverzi, kterou během kariéry Diego Maradona vyvolával, Žůrek vnímá božského fotbalistu pozitivně. A to modlu studoval do detailu.

„Mám o něm i knížku. Přiznám se, že ji čtu asi pět let a nemám ji dočtenou. Teď to tedy konečně dočtu s vědomím, že je ve fotbalovém nebi. Taky byl v televizi nedávno dokument, který jsem si pouštěl asi třikrát,“ prozradil Libor Žůrek.

Mimochodem dokumentární snímek Diego Maradona z roku 2019 poběží ve čtvrtek 26. listopadu na ČT2 znovu od 22 hodin.

„Mrzí mě to, byl to ještě mladý člověk. V Argentině bude snad třídenní smutek,“ trefně uzavřel Libor Žůrek.

Například po smrti Ayrtona Senny vyhlásil brazilský prezident třídenní státní smutek. Argentinci ovšem přišli o svou ještě větší sportovní ikonu.

Fotbalové osobnosti okresu ke smrti Diega Armanda Maradony:

Petr Vojáček, bývalý předseda 1. FCV Přerov:

Zdroj: 1. FCV PřerovKdyž v roce 1978 jeli Argentinci na mistrovství světa, měl Diego 17 let a nevzali ho, protože byl mladý.

A jak tomu pak neuvěřitelným způsobem šéfoval. Litoval jsem vždy toho, že neměl dobrého manažera, rodiče nebo vychování.

Svůj život rozpůlil na obrovský talent a hroznou nekázeň. Byl boží, ale nevychovaný. To ale není žádný div, latinská Amerika tímto trpí.

Z nejchudších se stanou bohatí a pak je to velký nápor na osobnost. Když jsem se o jeho úmrtí dozvěděl, tak se mi samozřejmě zastesklo. Myslím si ale, že svůj život nevyhrál.

Radek Fojtů, trenér SK Hranice:

Zdroj: Deník/Jan PořízekMaradonu jsem odjakživa úplně hltal. Díval jsem se na každý jeho zápas, který byl v televizi. Tak jak teď sleduji Messiho, obdivoval jsem i Maradonu.

Zpráva o jeho smrti mě zastihla, když jsem v úterý jel z tréninku v autě. Projela mnou úplná zima.

Někteří lidé ho kritizují, ale já jsem ho uznával a obdivoval. Když se podíváte, co se kolem něj dělo, nemohl ani vylézt ven na balkon. Každý k němu musel vzhlížet.

Richard Švehlík, bývalá opora a dlouholetý trenér 1. FCV Přerov:

Zdroj: Deník/Jan PořízekDozvěděl jsem se to až ve středu ráno.

Podle mého to byl nejlepší hráč v historii fotbalu. Sice byl kontroverzní, ale byla to velká osobnost. Neuvěřitelné bylo, jak pozvedl Neapol. Z průměrného mančaftu udělal tým, který vyhrával ligu.

A jestli ne nejlepší, tak to byl určitě nejtechničtější hráč historie. Jsem skoro jeho vrstevník, takže jsem měl možnost ho dobře sledovat. Byl to hráč, který dokázal sám udělat celý zápas.

Vojtěch Bušina, bývalá opora SK Hranice či trenér Ústí:

Zdroj: Deník/Ivan NěmečekJe o dva roky starší než já, takže z tohoto pohledu jsem jeho kariéru sledoval s obdivem.

Hodně mi utkvěla asi jako všem v paměti ta božská ruka. To jsme tenkrát asi všichni vnímali, že se měl přiznat. Ale byl to fotbalista od Pána Boha.

Nízké těžiště, síla v osobních soubojích, úžasné vedení míče. Člověk ale taky vnímal jeho zdravotní problémy z médií. Když jeho poslední operace dopadla dobře, říkal jsem si, že v šedesáti letech to ještě není věk na umírání.

Takže mě to překvapilo, když ho zradilo srdce. Odešla fotbalová legenda, která dosáhla vynikajících výsledků. Je to škoda.

Roman Matějka, bývalý trenér FK Kozlovice:

Zdroj: Deník/Jan PořízekKdyž jsem se v úterý dozvěděl o jeho smrti, hned jsem si vzpomněl, jak jsem se jako kluk díval s dědou na ten památný zápas na mistrovství světa v Mexiku.

Zemřel jeden ze tří fotbalových králů. Těmi jsou pro mě Pelé, Maradona a Messi. Tyto tři políbil bůh. Na fotbalovém hřišti rozdával radost.

A taky si užil života. Za těch 60 let stihl tolik, co by jiní nezvládli ani za 120 roků.