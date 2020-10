Obvinění z údajných nekalých praktik se týká dvaceti osob, vesměs rozhodčích či delegátů.

Deník se zeptal v anketě, jak současnou kauzu vnímají fotbaloví činovníci zdejších klubů působících na úrovni krajského přeboru.

Jaroslav Appl (trenér a předseda SK SULKO Zábřeh)

Před dvěma lety jsem odešel z FAČR, kde jsem působil jako technický vedoucí reprezentace U15. Už tehdy se mi řada věcí nezdála. Nenažranost některých lidí dostoupila vrcholu, mysleli si, že jsou nepostižitelní a teď to mají. Já bych byl jenom rád, kdyby se šlo ještě dál. Pro český fotbal asi nebude stačit vyměnit jen garnituru vrcholného vedení. Myslet si však, že teď se něco změní, by bylo naivní. Ty darebáky mohou nahradit zase další. Vždy, když měla přijít nějaká zásadní reforma, tak se to zametlo pod koberec. Fotbal by se měl změnit zcela od základů, již od okresních svazů. Pokud ne, zůstane podle mě všechno při starém.

Milan Stratil (předseda TJ Jiskra Rapotín)

Samozřejmě sleduji, co se nyní děje, ale popravdě se tím do hloubky moc nezabývám. Bohužel v našem fotbale vždycky byla nějaká nemoc, která časem vyplavala na povrch. Všechno je o penězích a většinou platí, že kdo maže, ten jede, což je samozřejmě špatně, ale děje se to. Člověk si říká, že když se nynější kauza týká vyšších fotbalových soutěží v Čechách, zda to nějak ovlivní i nás v malých klubech na Moravě. Kdyby se taková věc stala někde na okrese, možná to ani nebude nikde v novinách, jenže ten problém je na nejvyšších fotbalových místech a rázem se o to zajímají všichni. Taková věc negativně ovlivňuje pohled na celý náš fotbal.

Radek Svedek (předseda TJ Sokol Velké Losiny)

Nevím, jestli se tímto něco změní pro náš klub z malé obce na Moravě. Ale pro celý český fotbal by bylo dobré, kdyby se v jeho struktuře takoví lidé vůbec nepohybovali. Bohužel právě kvůli takovým jedincům pak nemá český fotbal dobré jméno. Činovníci na nejvyšších místech mají fotbal jako byznys a potom to takto dopadá. Otázkou je, jak celá kauza dopadne, protože ty nekalé praktiky se jen těžko dokazují. Snad konečně český fotbal projde nějakými pořádnými změnami a trochu se pročistí, ale asi to nebude ze dne na den, bude to práce na pár let. Fotbal potřebuje důvěryhodné lidi, osobnosti jako byl třeba Ivan Hašek, ale vidíte, jak kdysi dopadl. Když zjistil, že pod sebou nemá osoby, za které může dát ruku do ohně, tak šel raději dál.

Karel Tulis (tiskový mluvčí a člen klubového výboru FK Jeseník)

Nás na regionální úrovni se zdánlivě věci, které se dějí nahoře, moc netýkají, ale dotýká se nás to v tom smyslu, že takové skandály poškozují jméno celého fotbalu. Jako člověk, který se řadu let pohybuje ve fotbale na Jesenicku, tak teď denně čelím narážkám od lidí typu: Co vy fotbalisté zase vyvádíte? Bohužel český fotbal má dlouhodobě špatné renomé, jedna kauza střídá druhou. A těžko pak lidem vysvětlujete, že třeba v Jeseníku se snažíme dělat fotbal poctivě bez jakýchkoliv lumpáren. Myslím si, že obecně není špatný fotbal, ale věci, které se v něm dějí, jsou odrazem celé české společnosti. Tam, kde se točí hodně peněz, tak to logicky přitahuje různé persony, které si něco chtějí urvat pro sebe. Současná kauza zase jen ublíží samotnému sportu, protože by se to mohlo dotknout nějakých dotačních titulů pro fotbal, ze kterých žijeme právě my, kluby v malých městech a vesnicích. S tímto průšvihem se může svézt celý fotbal a je strašně důležité, kdo tam teď přijde, jaká parta a jak intenzivně bude bojovat za očištění pošramocené pověsti, což může být běh na dlouhou trať. Zkusme věřit tomu, že konec některých lidí v současném vedení, je takovým prvním světlem na konci tunelu.

Jiří Rousek (předseda FK Mohelnice)

Za sebe říkám, jenom dobře. Už bylo na čase, aby se v horních patrech FAČR něco stalo. A nejsem si jistý, že současný předseda se s nynější situací dokáže vypořádat. Odstoupit by měli všichni. Svolat mimořádnou valnou hromadu a zvolit nové vedení od A do Z. Myslím si, že Morava vždycky byla bita na úkor Čech a většinou si tam dotyční ve volbách tlačili své koně. Takže mě nepřekvapuje, co se nyní děje a je jasné, proč tohle všechno dělali. Náš fotbal zase dostal velkou ránu a kaňku, z čehož se dlouho bude vzpamatovávat. To je můj názor činovníka, který se ve fotbale pohybuje třicet let.