„S výhrou spokojenost, trošku jsem nespokojen s individuálním výkonem některých hráčů. Prostě nemáme natrénováno a je to vidět. Želatovice nás opět předčily fyzicky, herně to bylo na stejné úrovni,“ myslí si kouč Beňova Pavel Hošek.

Jeho tým překvapivě ovládl první půli 2:0, trefili se Zbořilák a do vlastní sítě i želatovický Krejčíř. Po změně stran sice rychle korigoval skóre Viktor Král, další branku ale domácí přes mírnou herní převahu nepřidali. Vzadu je navíc několikrát musel po rychlých protiútocích Beňova zachraňovat brankář Čech.

„Využili jsme naší zkušenosti. Na brejkové situace dokážeme hrát. Pomohla nám i standardka a nešťastný gól domácích, ale kluci vyhráli zaslouženě. Bylo to kvalitní utkání, za to Želatovicím děkuji, že nám to takto vrátily a umožnily,“ pochvaloval si Hošek.

Jeho tým měl po koronavirovém období krátkou pauzu, absolvoval dva seznamovací tréninky a v úterý šel do větší herní zátěže. To v Želatovicích trénují čtyřikrát týdně od 8. července, tento dril potrvá tři týdny, pak už přepnou na „soutěžní“ mód tří tréninků za týden.

„Je potřeba pogratulovat Beňovu. Z naší strany byla první půlka velice špatná. Chystali jsme se na to, že soupeř bude hrát v bloku, ale my už hodně dlouho neumíme tohle překonat. Musíme se to naučit, protože je jasné, že mančafty sem budou jezdit hrát tuhle hru,“ uvědomuje si trenér Želatovic Jiří Jemelka.

„Ve druhém poločase už to splňovalo parametry, jaké bych si představoval. Bohužel, nedali jsme góly. Nedá se nic dělat,“ dodal kouč domácích.

Ten byl paradoxně spokojen s výkonem autora rozhodujícího gólu. Ani vlastní branka nepokazila představení potenciální posily z Přerova Lukáše Krejčíře. „Velice se mi dnes líbil. Ten vlastňák, to se stane. Budeme o něj mít zájem,“ řekl na závěr Jiří Jemelka.

FC Želatovice – FC Beňov 1:2 (0:2)

Branky: V. Král – Zbořilák, Krejčíř vlastní.

Želatovice: Čech – Rybka, Mackovík, Krejčíř, R. Goldemund – Matušík, Mohapl, Lu. Dlouhý – T. Čtvrtníček, Zehnálek, Skopal. Střídali: Ja. Jemelka, Rychlík, Calábek, Š. Tomek, V. Král, L. Goldemund. Trenér: Jiří Jemelka.

Beňov: Judas – Dýčka, Cagášek, Janalík, T. Chuda – Nesňal, Machač, M. Václavíček, Kytlica, Zbořilák – Navrátil. Střídali: Nikolyshyn, J. Hrabal, Pelikán, Kopecký. Trenér: Pavel Hošek.