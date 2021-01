To znamená, že amatérští sportovci nadále ve větším počtu než dvou lidí na sportovišti trénovat nemohou.

„Opět se ukázalo, že stát na sport nemyslí a asi je mu to jedno. Jsme naštvaní, bereme to jako podraz na všechny. Investujeme spoustu energie, byli jsme ochotni podstoupit vše, ale stejně je to k ničemu,“ kroutí hlavou trenér divizního Přerova David Rojka.

Viktorka přitom ukázala možnou cestu zpátky na hřiště i během pátého či čtvrtého stupně systému PES. Dle návrhů tabulky opatření by se v případě pravidelného testování antigenními testy mohli na sportoviště ve větším počtu vrátit i amatérští sportovci.

Novou podobu tabulky ale vláda stále nepředstavila, přestože se spekulovalo o platnosti od 1. února.

Venku, otestovaní a v pořádku

„Nás to mrzí hlavně skrz děti. Bez sportu je to pro ně složité,“ zmínil David Rojka.

Mladí Viktoriáni se měli společně s A-týmem od února nechat testovat také. Předseda klubu Břetislav Holouš ale pochopitelně po čtvrteční tiskové konferenci vlády příjezd testovacího týmu zrušil.

„První výsledky jsme měli všichni negativní. Nechápu, proč nemůžeme venku trénovat, když jsme všichni otestovaní a v pořádku. To mi nikdo nevysvětlí. Přitom stát po nás chce, ať se jako národ necháváme testovat. My to podstupujeme, ale stejně se nakonec raději řeší vleky nebo jarní prázdniny. To mě prostě mrzí,“ řekl přerovský trenér.

Jeho tým si tak v sobotu alespoň zopakuje nepopulární Cooperův test po dvojicích. Jinak je nadále odkázán na individuální plány.

„Kluky to nebaví, mě to nebaví vymýšlet, nikoho to nebaví. Ale co se dá dělat,“ uzavřel David Rojka.

Jediným pozitivem tak zůstává fakt, že antigenní testy klub nestály ani korunu.